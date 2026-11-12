Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu'na ne dedi, Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu olayı nedir?

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Sergen Yalçın, Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig için yeterince özel bir oyuncu olarak görmediğini belirterek "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu" demişti. Yalçın'ın bu sözleri, Ferdi Kadıoğlu'nun Yalçın'ın açıkladığı ilk aday kadroda yer almasının ardından yeniden gündeme geldi. İşte Sergen Yalçın ile Ferdi Kadıoğlu olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN FERDİ KADIOĞLU'NA NE DEDİ?

Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig'deki performansını değerlendirmişti. Yalçın, milli futbolcuyu İngiltere ligi için yeterince özel bulmadığını belirterek "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu" ifadesini kullanmıştı.

SERGEN YALÇIN FERDİ KADIOĞLU OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte, yorumculuk dönemindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Ferdi Kadıoğlu hakkındaki "düz oyuncu" yorumu da bu sözler arasında yer aldı. Yalçın'ın geçmişte eleştirdiği Ferdi Kadıoğlu'nu ilk aday kadrosuna dahil etmesi, futbolseverler arasında dikkat çekti.

FERDİ KADIOĞLU MİLLİ TAKIM KADROSUNDA VAR MI?

Evet, Ferdi Kadıoğlu, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. Milli futbolcu, savunma oyuncuları arasında kadroya çağrıldı. Ferdi'nin Belçika maçında sol bekte forma giymesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."