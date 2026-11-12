Sergen Yalçın Cengiz Ünder'e ne dedi, Sergen Yalçın Cengiz Ünder olayı nedir?

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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder için "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak" ifadesini kullanmıştı. Yalçın'ın bu değerlendirmesi, milli takımın başına geçmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte Sergen Yalçın ile Cengiz Ünder olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN CENGİZ ÜNDER'E NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in kariyerine ilişkin değerlendirmesinde milli futbolcunun yıldız seviyesine ulaşamayacağını öne sürmüştü. Yalçın, "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak" sözleriyle Cengiz hakkındaki görüşünü açıkça dile getirmişti.

SERGEN YALÇIN CENGİZ ÜNDER OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yorumculuk dönemindeki sözleri yeniden gündeme geldi. Yalçın'ın geçmişte eleştirdiği isimler arasında Cengiz Ünder de yer aldı. Futbolseverler, Yalçın'ın milli futbolcular hakkındaki geçmiş yorumlarının teknik direktörlük dönemindeki tercihlerine yansıyıp yansımayacağını tartışıyor.

SERGEN YALÇIN BAŞKA KİMİ YILDIZ OLARAK GÖRMEDİ?

Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in yanı sıra başka futbolcular hakkında da benzer değerlendirmeler yapmıştı. Yalçın, Oğuzhan Özyakup için "Oğuzhan yıldız değil", Kenan Yıldız için ise "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" ifadelerini kullanmıştı. Emre Mor hakkında da "Emre çok iyi oyuncu değil" demişti.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."