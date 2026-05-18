Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı, neden? Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü kim olacak?

Beşiktaş JK’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı iddiaları gündeme damga vururken, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu oldu. Peki, Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü kim olacak?

Beşiktaş JK’ta teknik direktör gelişmesi taraftarların gündemine oturdu. Sergen Yalçın sonrası kulübün nasıl bir karar alacağı ve yeni hocanın kim olacağı büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş JK, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılan duyuruda, deneyimli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi. Böylece Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki ikinci dönemi resmen sona ermiş oldu.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’TAN NEDEN AYRILDI?

Sergen Yalçın’ın ayrılığında sezon içerisindeki sonuçlar ve artan taraftar tepkilerinin etkili olduğu ifade edildi. Özellikle Konyaspor maçının ardından eleştirilerin yükselmesi sonrası Başkan Serdal Adalı ile yapılan görüşmede ayrılık kararı alındı.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, sosyal medyada yalnız bırakıldığını düşündüğünü ifade ederek protestolar nedeniyle çalışma ortamının zor hale geldiğini söyledi. Ayrıca herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını belirten Yalçın, “Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Beşiktaş JK tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Ayrıca siyah-beyazlı kulüpte futbol yapılanmasında görev alan Serkan Reçber ile de yolların ayrıldığı açıklandı.

