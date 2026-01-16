Sergen Altunbaş, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana gelen aile içi şiddet ve cinayet vakasıyla gündeme gelen 34 yaşında bir kişidir. Olayın merkezinde yer alan Altunbaş, eşi G.A. ve iki çocuğuyla birlikte aynı villada yaşamaktaydı. Peki, Sergen Altunbaş kimdir? Sergen Altunbaş öldü mü? Sergen Altunbaş olayı nedir? Detaylar...

SERGEN ALTUNBAŞ KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre Sergen Altunbaş, bir süre önce eşi G.A. ile henüz nedeni netleşmeyen bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından G.A.'nın evi terk ettiği, bu durumun olayın seyrinde belirleyici olduğu ifade edildi. Altunbaş'ın özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler, emniyet birimleri ve olay yeri inceleme tutanaklarıyla sınırlı kaldı.

ESKİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Olayın ardından yapılan incelemelerde, Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi. Söz konusu paylaşımda, "Bir kadın seni vezir de eder rezil de" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu paylaşım, olay sonrası kamuoyunda dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

SERGEN ALTUNBAŞ ÖLDÜ MÜ?

Sergen Altunbaş, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan Boynuyoğun Mahallesi'ndeki villada meydana gelen olayda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerde Sergen Altunbaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Altunbaş olayda kullandığı tabanca ile yaşamına son verdi. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri detaylı inceleme başlattı.

OTOPSİ SÜRECİ BAŞLATILDI

Sergen Altunbaş'ın cansız bedeni, çocuklarıyla birlikte otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenlerinin resmi raporlarla netleşmesi bekleniyor.

SERGEN ALTUNBAŞ OLAYI NEDİR?

Sergen Altunbaş olayı, aile içi tartışmanın ardından yaşanan trajik bir şiddet vakası olarak kayıtlara geçti. İddiaya göre, Altunbaş ile eşi G.A. arasında yaşanan tartışmanın ardından G.A.'nın evi terk etmesi üzerine olaylar gelişti.

Eşinin eve dönmemesi üzerine cinnet getirdiği belirtilen Sergen Altunbaş, 8 yaşındaki kızı Ada Altunbaş ile 6 yaşındaki oğlu Mert Altunbaş'ı tabanca ile vurdu. Ardından aynı silahı kullanarak intihar etti.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri villa çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

OTOMOBİL KUNDAKLANDI

Olayın duyulmasının ardından G.A.'nın aile yakınları olay yerine geldi. Yaşanan gerginlik sırasında, Sergen Altunbaş'a ait olduğu belirtilen otomobil kundaklandı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri villada detaylı çalışma yürütürken, elde edilen bulgular dosyaya eklendi.