Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

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Televizyon, sinema, dijital platform ve tiyatro projelerinde rol alan Serenay Sarıkaya'nın kariyeri gündemdeki yerini koruyor. Oyuncunun özel hayatının yanı sıra doğum tarihi, yaşı ve memleketi de merak konusu olurken, “Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. 1 Temmuz 1991 doğumlu olan Sarıkaya, genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde televizyon dizileri, sinema filmleri, dijital platform yapımları ve tiyatro projelerinde yer aldı. “Şaşkın”, “Plajda”, “Adanalı”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Fi”, “Aile”, “Şahmaran” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi yapımlarda rol aldı.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 doğumludur. 29 Eylül 2026 itibarıyla 35 yaşındadır.

SERENAY SARIKAYA NERELİ?

Serenay Sarıkaya, Ankara doğumludur. Çocukluk yıllarının bir bölümünü Antalya'da geçiren Sarıkaya, daha sonra annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde başladıktan sonra İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

SERENAY SARIKAYA'NIN KARİYERİ

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerine 2006 yılında “Şaşkın” filmiyle başladı. 2008 yılında “Plajda” filminde rol alan Sarıkaya, aynı dönemde “Peri Masalı” ve “Limon Ağacı” dizilerinde oynadı. Ardından “Adanalı” dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

2010 yılında “Lale Devri” dizisinde Yeşim karakterini canlandıran Sarıkaya, 2013 yılında başlayan “Medcezir” dizisindeki Mira karakteriyle kariyerindeki önemli çıkışlardan birini yaptı. Daha sonra “Fi” dizisinde Duru karakterini canlandırdı. Sinemada “Behzat Ç. Ankara Yanıyor” ve “İkimizin Yerine” filmlerinde rol aldı.

Sarıkaya, tiyatro sahnesinde ise “Alice Müzikali” ile yer aldı. Sonraki yıllarda “Aile”, “Şahmaran” ve “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi yapımlarda başrol üstlendi. Oyunculuğunun yanı sıra modellik ve reklam projelerinde de çalışmalarını sürdürdü.