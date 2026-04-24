Şeref Albayrak’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Peki, Şeref Albayrak kimdir, hangi partiden? Şeref Albayrak neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ŞEREF ALBAYRAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonun, 2019 yerel seçimleri sonrasında başlayan süreç ile 2024 yılına kadar uzanan dönemde belediye ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına dayandığı ifade edilmiştir.

Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Şeref Albayrak dahil olmak üzere belediye yöneticileri, teknik personeller ve çeşitli birimlerde görev yapan toplam 47 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiştir.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve iddiaların detaylı şekilde incelendiği aktarılmıştır.

ŞEREF ALBAYRAK KİMDİR?

Şeref Albayrak, Türkiye’de mülki idare amirliği geleneğinden gelen bir bürokrat olarak tanınmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Albayrak, kamu görevine kaymakam adayı olarak başlamış ve Türkiye’nin farklı ilçelerinde idari görevler üstlenmiştir.

Kariyer sürecinde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Albayrak, 2016 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaymakam olarak görevlendirilmiştir. Bu dönemde aynı zamanda belediyede “belediye başkan vekili (kayyum)” olarak da görev yapmış ve ilçenin yerel yönetim süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir.

Mülki idare tecrübesi, yerel yönetim uygulamaları ve kamu yönetimi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Albayrak, uzun yıllar boyunca bölgedeki idari yapının içinde yer almıştır.

ŞEREF ALBAYRAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şeref Albayrak’ın 1985 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde dünyaya geldiği bilinmektedir. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

ŞEREF ALBAYRAK EVLİ Mİ?

Şeref Albayrak’ın özel hayatına ilişkin bilgilere göre evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu bilinmektedir.