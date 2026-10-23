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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa ve fon soruşturması kapsamında yurt dışındaki para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntıların gündeme gelmesiyle Serdar Turhan yeniden merak konusu oldu. Katılımevim'in kurucu ortakları arasında yer alan ve finans sektöründeki şirketlerde yöneticilik yapan Turhan'ın eğitim ve iş hayatına ilişkin bilgiler kamuya açık şirket kayıtlarında yer alıyor. Peki, Serdar Turhan kimdir, ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Serdar Turhan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERDAR TURHAN KİMDİR?

Serdar Turhan, tasarruf finansman ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde yer alan bir iş insanıdır. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin kurucu ortaklarından olan Turhan, şirketin kamuya açık kurumsal kayıtlarında yönetim kurulu başkanı olarak yer almaktadır. Katılımevim'in kuruluşuna ilişkin esas sözleşmede Serdar Turhan ve Yusuf Caf, şirketin kurucuları olarak gösterilmektedir.

Katılımevim'in resmi yatırımcı ilişkileri sayfasındaki özgeçmiş bilgilerine göre Turhan, 2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. İş hayatına ise 2010 yılında inşaat sektöründe başladı. Turyapı Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nde genel müdür olarak görev yapan Turhan, 2015 itibarıyla Miem Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 2018 yılında ise Katılımevim'in kurucu ortakları arasında yer aldı.

Kamuya açık şirket kayıtlarında Turhan'ın Pusula Finans Holding ve Katılımevim'de üst düzey görevler üstlendiği görülüyor.

SERDAR TURHAN NE İŞ YAPIYOR?

Serdar Turhan'ın iş hayatı inşaat, tasarruf finansman ve finans alanlarında şekillendi. Katılımevim'in resmi kayıtlarında, şirketin 2018 yılında kurucu ortakları arasında yer aldığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü belirtiliyor.

Katılımevim'in kuruluşuna ilişkin esas sözleşmede şirket sermayesinin 120 milyon TL'lik bölümünün Serdar Turhan'a ait olduğu görülüyor.

2025 yılı faaliyet raporunda da Turhan'ın Katılımevim'deki paylarının bir bölümünün Pusula Finans Holding A.Ş.'ye devredildiği, bu işlem sonrasında doğrudan pay sahipliğinin dolaylı pay sahipliğine dönüştüğü belirtiliyor. Raporda, bu değişikliğin şirketin yönetim kontrolünde değişiklik meydana getirmediği ifade ediliyor.

Eylül 2026 tarihli KAP açıklamasında ise Katılımevim'in yönetim kurulunda Serdar Turhan'ın yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ettiği bildirildi.

SERDAR TURHAN SERVETİ NE KADAR?

Serdar Turhan'ın toplam kişisel servetinin ne kadar olduğuna ilişkin doğrulanmış ve güncel bir resmi rakam bulunmuyor. Bu nedenle kamuya açık şirket kayıtlarındaki şirket payları veya soruşturma dosyasında yer alan para hareketleri doğrudan Turhan'ın toplam serveti olarak değerlendirilemez.

Soruşturma kapsamında ise Turhan'ın yurt dışındaki finansal hareketlerine ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi. Haberleştirilen soruşturma bilgilerine göre 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında beş ayrı işlemle toplam 2,55 milyar TL'nin İngiltere'de PSL Asset Management Limited şirketinin hesabına aktarıldığı belirtildi. Aynı soruşturma kapsamında Barclays Bank PLC nezdindeki PSL Asset Management Limited ve PSL Capital Limited hesaplarında bulunan toplam 29 milyon 236 bin 285,34 sterlinin dondurulduğu bildirildi.

Ancak bu tutarlar, hukuken veya finansal açıdan Serdar Turhan'ın kişisel serveti anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Turhan'ın net serveti için doğrulanmış bir rakam vermek mümkün değildir.

SERDAR TURHAN KAÇ YAŞINDA?

Serdar Turhan'ın doğum tarihi ve buna bağlı olarak güncel yaşı, Katılımevim'in kamuya açık resmi yönetici özgeçmişinde yer almıyor. Resmi kayıtlarda eğitim hayatının 2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde devam ettiği ve iş hayatına 2010 yılında başladığı bilgisi bulunuyor.

SERDAR TURHAN NERELİ?

Serdar Turhan'ın nereli olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi, incelenen kamuya açık şirket kayıtlarında yer almıyor. Katılımevim'in esas sözleşmesinde kurucu olarak gösterilen Turhan'ın adres bilgisi İstanbul/Küçükçekmece şeklinde yer alıyor ancak bu bilgi doğum yeri veya memleket bilgisi olarak değerlendirilemez.

Bu nedenle Serdar Turhan'ın memleketine ilişkin doğrulanmamış bir bilgiye yer verilmemektedir.

SORUŞTURMA NEDENİYLE YENİDEN GÜNDEMDE

Serdar Turhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa ve fon soruşturması kapsamında yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında SPK ve MASAK incelemelerine dayanan yeni bulgular doğrultusunda yurt dışındaki para hareketleri de araştırılıyor.

Son olarak İngiltere'deki bağlantılı şirketlerin Barclays Bank nezdindeki hesaplarının dondurulduğu ve söz konusu varlıkların Türkiye'ye iadesine yönelik sürecin başlatıldığı haberleştirildi. Soruşturma dosyasında yer alan bu bulgulara ilişkin adli süreç devam ediyor.