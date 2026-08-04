Serdar Özyurt kimdir, Serdar Özyurt kaç yaşında, nereli, mesleği ne, serveti ne kadar?

Serdar Özyurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İş dünyasındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Serdar Özyurt hakkında biyografi bilgileri merak edilmeye devam ediyor. Serdar Özyurt'un yaşam öyküsü, mesleki kariyeri, memleketi, yaşı ve servetine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılırken, hakkındaki güncel bilgiler yoğun ilgi görüyor.

SERDAR ÖZYURT KİMDİR?

Savunma sanayisi ve turizm sektöründeki yatırımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Serdar Özyurt, kamuoyunun en çok araştırdığı iş insanları arasında yer alıyor. Özellikle yerli savunma sanayisindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Özyurt'un hayatı, yaşı, memleketi, mesleği ve servetine ilişkin detaylar arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Peki, Serdar Özyurt kimdir, kaç yaşındadır ve hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

Serdar Özyurt, 1984 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antakya'da tamamlayan Özyurt, üniversite eğitimi için Moğolistan'a gitti. Moğolistan Ulusal Üniversitesi'nde İngilizce Sinoloji bölümünde eğitim alan Özyurt, öğrencilik yıllarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yürütülen Moğolistan ve Kazakistan projelerinde müteahhit olarak görev aldı. Bu süreç, uluslararası iş deneyimi kazanmasına önemli katkı sağladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ KARİYERİ

2010 yılında babasının vefatının ardından Türkiye'ye dönen Serdar Özyurt, savunma sanayisine yönelme kararı aldı. Sektöre resmi olarak 2012 yılında giriş yapan Özyurt, 2021 yılında İstanbul merkezli Özyurt Arms şirketini kurdu.

Özyurt Arms, kısa sürede Azerbaycan, ABD, İspanya ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

TURİZM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTI

Serdar Özyurt, 2024 yılında faaliyet alanını turizm sektörüne de taşıdı. İstanbul Bahçelievler'de bulunan Royal Stay Palace Oteli'ni satın alan Özyurt, tesisin adını "Grand Harilton" olarak değiştirdi. Bu yatırımın, İstanbul'un turizm ve fuarcılık potansiyeline katkı sağlaması hedeflendi.

MESLEĞİ NE?

İş insanı kimliğiyle tanınan Serdar Özyurt, savunma sanayisi ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Özyurt Arms Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özyurt, aynı zamanda Milli ve Yerli Sanayi Platformu'nun da başkanlığını yürütüyor. Platform aracılığıyla Türkiye'de yerli üretimin ve sanayi yatırımlarının gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

SERDAR ÖZYURT'UN SERVETİ NE KADAR?

Serdar Özyurt'un kişisel servetine ilişkin kamuoyuna açıklanmış veya resmi olarak doğrulanmış bir rakam bulunmuyor. Savunma sanayisi, ihracat faaliyetleri ve turizm yatırımları nedeniyle yüksek ölçekli ticari faaliyetler yürüttüğü bilinse de, net mal varlığı veya serveti hakkında doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi paylaşılmış değil.