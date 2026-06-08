Antalya’da bir otomobil galerisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası gündeme gelen isimlerden biri de Serdar Ertekin (Rojhat Ertekin) oldu. Basına ve güvenlik kaynaklarına yansıyan iddialarda, Ertekin’in “Ertekinler suç örgütü” olarak anılan yapılanmanın lideri olduğu öne sürülüyor. Peki, Serdar Ertekin (Rojhat Ertekin) kimdir? Ertekinler suç örgütünün lideri Serdar Ertekin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ERTEKİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ SERDAR ERTEKİN (ROJHAT ERTEKİN) KİMDİR?

Söz konusu iddialar, özellikle saldırı anına ait olduğu belirtilen video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasıyla daha geniş bir kamuoyu gündemine taşındı. Görüntülerde saldırganların ateş açarken bazı isimlere yönelik mesajlar verdiği ve “Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyin selamı var” ifadelerini kullandıkları iddia edildi.

Güvenlik birimleri olayın organize bir yapı tarafından planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, Serdar Ertekin ismi de soruşturmanın kritik başlıklarından biri haline geldi. Ancak şu ana kadar kamuya açık resmi açıklamalarda, Ertekin’in doğrudan suçla bağlantısı kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla doğrulanmış değildir; süreç adli inceleme aşamasındadır.

OLAYIN ARKA PLANINA DAİR İDDİALAR

Basına yansıyan bilgilere göre saldırının yalnızca bir anlık şiddet eylemi olmadığı, aksine daha geniş bir mesaj verme amacı taşıyan organize bir girişim olabileceği değerlendiriliyor.

SERDAR ERTEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serdar Ertekin (Rojhat Ertekin) hakkında en çok merak edilen konuların başında yaşı ve memleketi geliyor. Ancak şu an için kamuya açık, doğrulanmış ve resmi kaynaklarda yer alan net bir doğum tarihi veya yaş bilgisi bulunmamaktadır. Benzer şekilde, Ertekin’in nereli olduğuna dair de farklı iddialar ortaya atılsa da bu bilgiler resmi makamlar tarafından kesinleştirilmiş değildir.