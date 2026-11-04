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Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun 4 Kasım 2026'da düzenlenen cenaze töreninde eski damadı Serdar Cümbüş de yer aldı. Şule Zorlu ile 2009 yılında evlenen ve 2021'de boşanan Cümbüş'ün cenaze töreninde eski eşinin yanına giderek taziyede bulunması dikkat çekti. Peki, Serdar Cümbüş kimdir, ne iş yapıyor? Serdar Cümbüş kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERDAR CÜMBÜŞ KİMDİR?

Serdar Cümbüş, iş dünyası ve cemiyet hayatında tanınan isimlerden biridir. Kamuoyunda daha çok Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı Şule Zorlu ile yaptığı evlilik ve sonrasında yaşanan boşanma süreciyle gündeme gelmiştir.

Cümbüş, 26 Ekim 2009 tarihinde Şule Zorlu ile ABD'nin başkenti Washington'daki Türk Konsolosluğu'nda evlendi. Çiftin evliliği, dönemin iş ve cemiyet hayatı haberlerinde geniş yer buldu. Yaklaşık 12 yıl süren evlilik, Nisan 2021'de anlaşmalı boşanmayla sona erdi.

SERDAR CÜMBÜŞ NE İŞ YAPIYOR?

Serdar Cümbüş, basına yansıyan haberlerde tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı olarak tanıtılıyor. Bununla birlikte güncel şirket ortaklıkları, yöneticilik görevleri veya ticari faaliyetlerinin kapsamı hakkında doğrulanabilir ve ayrıntılı kamusal bilgi bulunmuyor.

Cümbüş'ün adı geçmiş yıllarda iş ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerle birlikte çeşitli davetlerde de yer aldı. 2014 yılında Ahmet Nazif Zorlu ile aynı davette görüntülenmesi, basında haber konusu olmuştu.

SERDAR CÜMBÜŞ KAÇ YAŞINDA?

Serdar Cümbüş'ün doğum tarihi kamuya açık, güvenilir kaynaklarda doğrulanmış şekilde yer almıyor.

SERDAR CÜMBÜŞ NERELİ?

Serdar Cümbüş'ün doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi de kamuoyuyla paylaşılmış değil.

SERDAR CÜMBÜŞ'ÜN ESKİ EŞİ ŞULE ZORLU KİMDİR?

Şule Zorlu, Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Zülal Zorlu'nun kızıdır. İş hayatında bankacılık, tekstil, gayrimenkul, perakende ve gastronomi alanlarında görev alan Zorlu, Zorlu Holding bünyesinde de çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Şule Zorlu ile Serdar Cümbüş, 26 Ekim 2009'da Washington'da evlendi. Çiftin Ali ve Ömer isimli iki oğulları bulunuyor. Evliliklerini Nisan 2021'de anlaşmalı olarak sonlandırdılar.

SERDAR CÜMBÜŞ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Serdar Cümbüş, Ahmet Nazif Zorlu'nun 4 Kasım 2026'da düzenlenen cenaze törenine katılmasıyla yeniden gündeme geldi. Eski eşi Şule Zorlu'nun yanına giderek taziyede bulundu. Basın mensuplarını fark etmesinin ardından bulunduğu yerden uzaklaştığı belirtildi.