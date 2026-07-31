Serdar Cebe Sözcü Tv'den ayrıldı mı, istifa etti mi? sorusunun yanıtı, kanalda yaşanan görev değişikliği iddialarıyla birlikte araştırılıyor. Serdar Cebe'nin hem ana haber sunuculuğu hem de dijital içerikler yayın yönetmenliği görevlerinden istifa ettiği öne sürülürken, ana haber koltuğuna Özlem Gürses'in getirileceği ve yeni yayın dönemine başlayacağı iddia edildi.

SERDAR CEBE SÖZCÜ TV’DEN AYRILDI MI?

Aralık 2025'ten bu yana Sözcü TV Ana Haber'i sunan Serdar Cebe'nin görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Ana haber sunuculuğunun yanı sıra YouTube ve dijital içerikler yayın yönetmenliği görevini de yürüten Cebe'nin bu görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

İddialara göre ABD'deki düzenini bırakarak Türkiye'ye gelen Serdar Cebe'nin yeniden ABD'de görevlendirileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANA HABERİ ÖZLEM GÜRSES SUNACAK

Serdar Cebe'nin ayrılığı sonrası kanal yönetiminin ana haber sunuculuğu için Özlem Gürses ile karar aldığı iddia edildi. Gazeteci Özlem Gürses'in pazartesi gününden itibaren Sözcü TV Ana Haber bültenini sunmaya başlayacağı öne sürüldü.

Deneyimli gazetecinin ekrana çıkmasıyla birlikte Sözcü TV'nin ana haber ekranında yeni bir dönemin başlayacağı ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sözcü TV'deki görev değişikliği iddiaları medya sektöründe geniş yankı uyandırırken, Serdar Cebe'nin ayrılığı ve Özlem Gürses'in göreve başlayacağı yönündeki gelişmeler sosyal medyada da gündem oldu. Taraflardan konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi beklenirken, yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.