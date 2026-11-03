Serdar Aziz futbolu bıraktı mı, Serdar Aziz kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği organizasyonda gazetecilerle bir araya gelen Serdar Aziz, uzun süredir futbol oynamadığını ve bu dönemi ailesiyle geçirdiğini belirtti. Aziz, antrenörlük kursuna yazıldığını ve diplomasını aldıktan sonra yeni kariyerine başlamayı planladığını ifade etti. İşte Serdar Aziz'in açıklamaları ve futbol kariyerine dair merak edilenler.

SERDAR AZİZ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Evet, Serdar Aziz aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Eski milli futbolcu, TSYD Bursa Şubesi'nin organizasyonunda yaptığı açıklamada, uzun zamandır futbol oynamadığını ve aktif futbolu bıraktığını dile getirdi. Aziz, bu süreci ailesiyle geçirdiğini ve kendisine yeni hedefler koyduğunu söyledi.

SERDAR AZİZ ANTRENÖR OLACAK

Serdar Aziz, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük yapmak istediğini açıkladı. Aziz, bu yolda ilk adımı attığını belirterek şunları söyledi:

"Antrenörlük kursuna yazıldım ve çalışmalarım bu neticede devam ediyor. Kısa vadede inşallah diplomamı aldıktan sonra kariyerime antrenörlük kısmında devam etmeyi düşünüyorum. Tabii bu kolay olmayacak. Meşakkatli bir yol, bunun farkındayım. Neticesinde bilgi birikimle güzel işler yapacağımı da düşünüyorum."

Antrenörlük konusunda acele etmeyeceğini vurgulayan Aziz, "Kendimi iyi geliştirmem gerekiyor. İlk başta iyi ve tecrübeli bir antrenörle beraber çalışmak, onun yanında bulunmak isterim. Çünkü öğreneceğim çok şey olabilir. Acele etmeden doğru bir şekilde programlamak gerekiyor. Kafamda birkaç şey, plan ve proje var" dedi.

"JORGE JESUS İLE ARAM ÇOK İYİ"

Serdar Aziz, irtibatta olduğu teknik direktörlere de değindi. Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Jorge Jesus'a özel bir parantez açan Aziz, "İrtibatta olduğum çok iyi antrenörler var. Jorge Jesus ile aram çok iyi. En beğendiğim antrenörlerden biri. Ondan da öğreneceğim çok şey var. İyi hocalarla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMAMAK İÇİMDE UKDE KALDI"

Kariyerindeki şampiyonlukları değerlendiren Serdar Aziz, Fenerbahçe'de şampiyon olamamanın kendisi için bir eksiklik olarak kaldığını söyledi. Aziz, " Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadım, çok güzel anılar bunlar. Fenerbahçe'de şampiyon olamadık. İçimde ukde kalacak bir şey varsa o da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak" dedi.

Bursaspor'dan istediği gibi ayrılamadığını da belirten Aziz, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde bile gönlünün ve aklının hep Bursaspor'da olduğunu vurguladı ve takımın her zaman iyi gitmesini temenni etti.

SERDAR AZİZ KAÇ YAŞINDA?

Serdar Aziz, 23 Ekim 1990'da Bursa'da doğdu. Serdar Aziz, 36 yaşında.

SERDAR AZİZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbolculuk kariyerine Bursaspor'da başlayan Serdar Aziz, profesyonel kariyerinde Türkiye'nin köklü kulüplerinde forma giydi. Aziz'in forma giydiği başlıca takımlar şöyle:

Bursaspor

Galatasaray

Fenerbahçe

Serdar Aziz, Bursaspor forması giydiği dönemde kulübün tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayan kadroda yer aldı. Galatasaray'da da şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli savunmacı, Türkiye A Milli Takımı formasını da giydi.

TSYD BURSA ŞUBESİ'NDEN PLAKET

Programda TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Serdar Aziz'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Programın sonunda Ekmekçi, Aziz'e teşekkür plaketi takdim etti.