Afrika futbolunun son yıllardaki en istikrarlı temsilcilerinden biri olan Senegal, FIFA Dünya Kupası sahnesinde elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir. Özellikle 2002’deki çeyrek final başarısı ve son turnuvalardaki düzenli katılımı, ülkeyi kıtanın futbol vitrini haline getirmiştir. Peki, Senegal Dünya Kupası'na kaç kere katıldı? Detaylar haberimizde.

SENEGAL DÜNYA KUPASI'NA KAÇ KERE KATILDI?

Senegal, FIFA Dünya Kupası tarihine bugüne kadar 3 kez katılmıştır. Bu katılımlar, ülkenin futbol tarihinde önemli dönüm noktaları olarak kabul edilir.

Senegal’in Dünya Kupası serüveni şu şekilde şekillenmiştir:

2002 FIFA Dünya Kupası (Güney Kore & Japonya)

2018 FIFA Dünya Kupası (Rusya)

2022 FIFA Dünya Kupası (Katar)

Senegal, özellikle 2002 turnuvasında büyük bir sürprize imza atarak çeyrek finale yükselmiş ve dünya futbol kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu başarı, takımın uluslararası arenadaki en büyük başarısı olarak kabul edilmektedir.

2018 ve 2022 turnuvalarında ise Senegal, istikrarlı bir performans sergileyerek grup aşamalarında mücadele etmiş, 2022’de ise önemli bir jenerasyonla son 16 turuna yükselme başarısı göstermiştir. Bu süreçte takımın disiplinli oyun yapısı ve fiziksel gücü ön plana çıkmıştır.

FIFA ve uluslararası futbol istatistik kaynaklarına göre Senegal, Afrika kıtasının en güçlü turnuva takımlarından biri olarak gösterilmektedir.

SENEGAL DÜNYA KUPASI'NA HANGİ YILLAR KATILDI?

Senegal’in Dünya Kupası’na katıldığı yıllar, ülkenin futbol gelişim sürecini net şekilde ortaya koymaktadır. Her katılım, farklı bir jenerasyonun uluslararası sahnede kendini gösterdiği dönemleri temsil eder.

Senegal’in katıldığı yıllar:

2002 FIFA DÜNYA KUPASI

Senegal’in ilk Dünya Kupası deneyimi olan 2002 turnuvası, aynı zamanda en unutulmaz başarıyı getirmiştir. Takım, turnuvaya güçlü rakiplerle aynı grupta başlamasına rağmen gösterdiği performansla çeyrek finale kadar yükselmiştir. Bu başarı, Afrika futbol tarihinde önemli bir kırılma noktası olarak görülür.

2018 FIFA DÜNYA KUPASI

Uzun bir aranın ardından Senegal, 2018 yılında yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmıştır. Turnuvada fiziksel gücü ve takım disiplini ile dikkat çeken Senegal, grup aşamasında iyi bir performans sergilese de averaj nedeniyle bir üst tura yükselme şansını kaçırmıştır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI

Senegal, 2022 Katar Dünya Kupası’na Afrika şampiyonu olarak katılmıştır. Bu turnuva, Sadio Mané liderliğinde güçlü bir kadro ile oynanmıştır. Grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselen Senegal, modern futbol anlayışı ve taktiksel olgunluğu ile öne çıkmıştır.