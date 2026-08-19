Sena Mia Kalıp kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp kaç yaşında, nereli?

Altı Üstü İstanbul'da Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sena Mia Kalıp, son dönemde adından söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 2023 yılında Ruhun Duymaz dizisindeki Elif karakteriyle başlayan Kalıp, Bahar dizisindeki Parla Wallace rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı. Sena Mia Kalıp'ın yaşı, nereli olduğu ve kariyeri araştırılırken, "Sena Mia Kalıp kaç yaşında?" ve "Sena Mia Kalıp nereli?" soruları gündeme geliyor. İşte Altı Üstü İstanbul'un Melek'i Sena Mia Kalıp'ın hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin merak edilenler...

SENA MİA KALIP KİMDİR?

Sena Mia Kalıp, Türk dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2023 yılında başlayan Kalıp, ilk dizi deneyimini Ruhun Duymaz dizisinde Elif karakteriyle yaşadı. 2024 yılında Bahar dizisinde Parla Wallace karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2026 yılında ise Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna katılarak Melek Toprak karakterine hayat verdi.

SENA MİA KALIP KAÇ YAŞINDA?

Sena Mia Kalıp 26 yaşındadır. Oyuncu, televizyon kariyerine 2023 yılında 23 yaşındayken başladı.

SENA MİA KALIP NERELİ?

Sena Mia Kalıp, İstanbul'da doğdu ve aslen İstanbulludur. Eğitim hayatında Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

SENA MİA KALIP'IN KARİYERİ

Sena Mia Kalıp, oyunculuk kariyerine 2023 yılında Ruhun Duymaz dizisindeki Elif karakteriyle adım attı. Küçüklüğünden itibaren sahneye ilgi duyan Kalıp, Akademi 35.5 ve Pelin Ermiş'ten oyunculuk eğitimi aldı. Televizyonda geniş kitleler tarafından tanınmasını ise Bahar dizisindeki Parla Wallace rolü sağladı.

Kalıp, 2026 yılında Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna dahil oldu ve Melek Toprak karakterini canlandırmaya başladı. Oyuncu, televizyon kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da tanınan isimler arasında yer alıyor.