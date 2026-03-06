Haberler

Semiha Deniz öldü mü, Semiha Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı?

Güncelleme:
Semiha Deniz'in başından geçen trajik olay sosyal medyada ve gündemde geniş yankı uyandırdı. Genç kadının hayatını kaybettiği iddiaları, olayın detaylarını merak edenleri araştırmaya yöneltti. Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve çocukları var mıdır soruları sosyal medyada en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, Semiha Deniz öldü mü, Semiha Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı?

Semiha Deniz olayı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve genç kadının durumu sosyal medyada gündem oldu. Ölüm haberi, kim olduğu, yaşı, memleketi ve çocuklarının olup olmadığı sorularını gündeme getirdi. İnsanlar, olayın arka planını ve Semiha Deniz'in yaşamına dair detayları merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMİHA DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

33 yaşındaki Semiha Deniz, iki çocuk annesi olarak tanınıyordu. Bir süredir boşanma sürecinde olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar ve hayatını adadığı ailesiyle ilişkileri, trajik şekilde son buldu. Genç kadının ölüm haberi, yakın çevresi ve kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı.

SEMİHA DENİZ OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Fatih'te, Semiha Deniz'in 14 yaşındaki kızını okuldan almak üzere bulunduğu sırada meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, motosikletli bir saldırgan hızlı bir şekilde üç el ateş etti ve kurşunlardan biri doğrudan Semiha Deniz'in başına isabet etti. Genç kadın olay yerinde ağır yaralanırken, saldırgan hızla uzaklaştı.

OLAYIN OKUL SAATİNE DENK GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Mahalle sakinlerinin anlattığına göre saldırgan, Semiha Deniz'in okuldan kızını alma saatini önceden biliyor olabilir. Saldırı sırasında çevrede toplanan kalabalık panik yaşadı ve bazı vatandaşlar saldırganın peşine düştü. Olay yerine kısa süre sonra polis ve sağlık ekipleri geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Tanık ifadelerine göre, Semiha Deniz ile eşi arasında okul çevresinde kısa bir tartışma yaşandıktan sonra saldırgan silahını çekerek genç kadına ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kısa süreliğine geri dönerek kadının durumuna baktığı iddia edildi. Semiha Deniz'in trajik ölümü, bir kez daha kadın cinayetleri ve şiddet konularını gündeme taşıdı.

Sahra Arslan
