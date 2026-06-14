Semih Kılıçsoy sevgilisi var mı yok mu, Semih Kılıçsoy sevgilisi kimdir?

Serie A’da sergilediği performansla İtalyan basınında adından söz ettiren Semih Kılıçsoy, sosyal medyanın da en çok takip edilen genç yetenekleri arasında yer alıyor. Özellikle hayran kitlesinin büyük bir ilgiyle araştırdığı "Semih Kılıçsoy sevgilisi var mı yok mu, kiminle aşk yaşıyor?" sorusu, yıldız oyuncunun her paylaşımı sonrası yeniden gündeme geliyor. 15 Ağustos 2005 doğumlu olan ve aslen Trabzonlu olan milli yıldızın medeni durumu, aşk hayatına dair çıkan iddiaların perde arkası ve İtalya'daki sosyal yaşantısına dair bilinmeyenleri sizler için bir araya getirdik.

SEMİH KILIÇSOY SEVGİLİSİ VAR MI, YOK MU?

Semih Kılıçsoy, kariyerinin henüz başında olan ve vaktinin neredeyse tamamını futbol gelişimine adayan bir sporcu profili çizmektedir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla genç golcünün kamuoyuna duyurduğu veya sosyal medya hesaplarından paylaştığı resmi bir birlikteliği bulunmamaktadır. İtalya’daki yeni hayatına alışmaya çalışan ve İtalyanca dersleri alan Semih, özel hayatını gizli tutmayı tercih ederek tamamen yeşil sahalara odaklanmış durumdadır.

SEMİH KILIÇSOY SEVGİLİSİ KİMDİR?

Milli yıldızın adı bugüne kadar herhangi bir magazinel aşk iddiasına karışmamıştır. Beşiktaş altyapısından yetişen ve profesyonel disipliniyle takdir toplayan Semih, sosyal medya platformu Instagram’da sadece maç fotoğrafları, antrenman çalışmaları ve aile ziyaretlerine dair paylaşımlar yapmaktadır. Hayranlarının "kalbinin sahibi kim?" soruları şu an için yanıtsız kalsa da, genç oyuncunun İtalya’da sakin ve futbol odaklı bir yaşam sürdüğü bilinmektedir.

SEMİH KILIÇSOY EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

15 Ağustos 2005 doğumlu olan ve 2026 yılı itibarıyla 20 yaşındaki Semih Kılıçsoy bekardır ve çocuğu yoktur. Yaşı gereği henüz kariyer planlamasının en kritik aşamasında olan Semih, evlilik veya aile kurma gibi konuların şu an için gündeminde olmadığını, önceliğinin Avrupa’da kalıcı bir iz bırakmak olduğunu röportajlarında da hissettirmektedir.

İTALYA’DAKİ YAŞAMI VE ÖZEL DİSİPLİNİ

Cagliari’ye transferinden sonra İtalyan basınına verdiği röportajlarda sık sık İtalya’daki yaşamın huzurundan bahseden Semih, vaktini genellikle ev ile tesisler arasında geçirmektedir. Takım arkadaşları ve özellikle Kenan Yıldız gibi İtalya’da oynayan diğer milli yıldızlarla sık sık görüşen Semih, sosyal çevresini de sporcu arkadaşlarıyla sınırlı tutarak başarısını korumayı hedeflemektedir.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Doğum Tarihi: 15 Ağustos 2005

Doğum Yeri: İstanbul (Aslen Trabzonlu)

Mevki: Forvet / Kanat

Güncel Takımı: Cagliari (İtalya - Serie A)

Medeni Durumu: Bekar