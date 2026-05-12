Sema Gültekin kimdir? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital projelerdeki performansıyla dikkat çeken Sema Gültekin, son dönemde özellikle “Çirkin” dizisindeki Nehir karakteriyle izleyicilerin ilgisini üzerine çekti. Oyuncunun kariyeri kadar yaşı ve memleketi de merak konusu olurken, hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Tiyatro kökenli oyuncu Sema Gültekin ile ilgili “kimdir ve hayatı nasıl şekillendi?” soruları gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMA GÜLTEKİN KİMDİR?

Sema Gültekin, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. Sahne eğitimi aldıktan sonra kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından televizyon ve sinema projelerinde yer alarak tanınmıştır. “Yalı Çapkını”, “Aynadaki Yabancı” ve “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” gibi yapımlardaki rolleriyle dikkat çekmiştir.

SEMA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Sema Gültekin, 16 Kasım 1996 doğumludur ve 29 yaşındadır.

SEMA GÜLTEKİN NERELİ?

Sema Gültekin, Ankara doğumludur.

SEMA GÜLTEKİN’İN KARİYERİ

Sema Gültekin, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve sahne deneyimiyle kendini geliştirmiştir. Daha sonra televizyon ve sinema projelerine geçerek “Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. “Dengi Dengine”, “Güzel Aşklar Diyarı” gibi dizilerde ve “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ile “Çirkin” gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, çeşitli projelerde yer alarak kariyerine devam etmektedir.