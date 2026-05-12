Haberler

Sema Gültekin kimdir? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin kaç yaşında, nereli?

Sema Gültekin kimdir? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni projelerle adından söz ettirmeye başlayan ve özellikle “Çirkin” dizisindeki Nehir karakteriyle dikkat çeken Sema Gültekin, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi ise sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Tiyatro kökenli oyuncu Sema Gültekin hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sema Gültekin kimdir? Çirkin dizisinin Nehir'i Sema Gültekin kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve dijital projelerdeki performansıyla dikkat çeken Sema Gültekin, son dönemde özellikle “Çirkin” dizisindeki Nehir karakteriyle izleyicilerin ilgisini üzerine çekti. Oyuncunun kariyeri kadar yaşı ve memleketi de merak konusu olurken, hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Tiyatro kökenli oyuncu Sema Gültekin ile ilgili “kimdir ve hayatı nasıl şekillendi?” soruları gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEMA GÜLTEKİN KİMDİR?

Sema Gültekin, Türk oyuncu ve tiyatro sanatçısıdır. Sahne eğitimi aldıktan sonra kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından televizyon ve sinema projelerinde yer alarak tanınmıştır. “Yalı Çapkını”, “Aynadaki Yabancı” ve “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” gibi yapımlardaki rolleriyle dikkat çekmiştir.

SEMA GÜLTEKİN KAÇ YAŞINDA?

Sema Gültekin, 16 Kasım 1996 doğumludur ve 29 yaşındadır.

SEMA GÜLTEKİN NERELİ?

Sema Gültekin, Ankara doğumludur.

SEMA GÜLTEKİN’İN KARİYERİ

Sema Gültekin, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış ve sahne deneyimiyle kendini geliştirmiştir. Daha sonra televizyon ve sinema projelerine geçerek “Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Pırıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır. “Dengi Dengine”, “Güzel Aşklar Diyarı” gibi dizilerde ve “Bir Kar Tanesinin Ömrü” ile “Çirkin” gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, çeşitli projelerde yer alarak kariyerine devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzge Tekin:

Yalı Çapkını'nı izlerken fark etmiştim zaten, oyuncu olarak kabiliyeti var ve çok genç yaşta böyle roller alması harika diyebilirim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElif Kızılırmak:

Ankara'dan çıkıp bu kadar ünlü olmayı başarması takdir edilesi bir şey ama gerçekten bu kadar hızlı mı yükselmesi gerekiyordu merak ettim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşe Gül Tosun:

Çirkin'i izledim ve Sema'nın oyunculuğu çok iyiydi, Nehir karakterini gerçekten canlandırmış ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Ankara’daki ABD Büyükelçiliği personel alacak: Yıllık maaş 21 bin dolar

Büyükelçilik eleman arıyor: Maaşı şaşırtıyor, şartları düşündürüyor
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nın genç yıldızıydı! Acı haberi geldi