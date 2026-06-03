Reha Muhtar’ın vefatının ardından, usta gazetecinin özellikle özel hayatı yeniden gündeme gelmiş ve kamuoyunda merak edilen isimler arasında eski eşi Selin Çağlayan da yer almıştır. Uzun yıllar televizyon haberciliğiyle tanınan Muhtar’ın hayatındaki en bilinen resmi evliliklerinden biri olan bu birliktelik, yeniden araştırılan konular arasında öne çıkmaktadır. Peki, Selin Çağlayan kimdir? Reha Muhtar'ın eski eşi Selin Çağlayan kaç yaşında nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

REHA MUHTAR'IN ESKİ EŞİ SELİN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

Selin Çağlayan, Türk basın dünyasında uzun yıllar görev yapmış deneyimli bir gazeteci ve yazardır. 1960 yılında İzmir’de doğduğu bilinen Çağlayan, akademik eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Mesleki kariyeri boyunca Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarında görev almış, özellikle diplomasi ve uluslararası habercilik alanında uzmanlaşmıştır.

Gazetecilik kariyeri boyunca Yankı Dergisi başta olmak üzere Yeni Asır, Milliyet, Anadolu Ajansı, Turkish Daily News, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, NTV, CNN Türk, BBC Türkçe Servisi ve Deutsche Welle Türkçe Servisi gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası medya organında çalışmıştır. Ankara, Atina, Brüksel ve Tel Aviv gibi önemli merkezlerde diplomasi muhabiri ve uluslararası muhabir olarak görev üstlenmiştir.

Reha Muhtar ile evliliği ise 1983 yılında gerçekleşmiş, bu birliktelik 1988 yılına kadar sürmüştür. Çiftin bu evlilikten çocukları olmamıştır. Bu evlilik, Reha Muhtar’ın kamuoyunda bilinen tek resmi evliliği olarak kayıtlara geçmiştir.

SELİN ÇAĞLAYAN KAÇ YAŞINDA?

Selin Çağlayan, 1960 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

SELİN ÇAĞLAYAN NERELİ?

Selin Çağlayan, İzmir doğumludur. Türkiye’nin köklü şehirlerinden biri olan İzmir’de dünyaya gelmiş olması, onun eğitim ve kariyer yolculuğunun başlangıç noktasını oluşturur.

SELİN ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR?

Selin Çağlayan, meslek hayatına gazeteci olarak başlamış ve uzun yıllar boyunca Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarında aktif olarak görev yapmıştır. Diplomasi muhabirliği ve uluslararası habercilik alanlarında uzmanlaşarak Ankara merkezli siyasi gelişmelerin yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu eksenli haber süreçlerinde de görev almıştır.