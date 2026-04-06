Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldı, ne açıklama yaptı? Selçuk Yöntem Kurtlar Vadisi'nde kaç bölüm oynadı, hangi karakterdi?

Kurtlar Vadisi’nde Aslan Akbey karakteriyle ekranlara damga vuran Selçuk Yöntem, diziden neden ayrıldığını yıllar sonra açıkladı. Usta oyuncu hangi sebeplerle projeden ayrıldı ve dizide kaç bölümde yer aldı? Tüm bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

SELÇUK YÖNTEM KURTLAR VADİSİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Selçuk Yöntem, Kurtlar Vadisi dizisinden, suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının gençler üzerinde yanlış bir algı oluşturduğunu düşündüğü için ayrıldı. Dizideki olayların hızlı gelişmesi ve karakterlerin yaptıklarının karşılıksız kalması, Yöntem’in rahatsız olduğu noktalar arasında yer aldı. Ayrıca dizinin özellikle genç izleyiciler üzerindeki olumsuz etkisi, ayrılık kararında belirleyici oldu.

SELÇUK YÖNTEM NE AÇIKLAMA YAPTI?

Yöntem, gazeteci Özlem Gürses’in YouTube programında yaptığı açıklamada dizinin gençleri kötü etkilediğini ve “Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim” düşüncesinin oluştuğunu belirtti. Dizide suç işleyen karakterlerin ceza alması gerektiğini düşündüğünü ifade eden usta oyuncu, bu nedenle tepki gösterip projeden ayrıldığını açıkladı. Yöntem, kariyerinde en önemli gördüğü projeleri ise Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi ve Üzgünüm Leyla olarak paylaştı.

SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?

Akif Selçuk Yöntem, 13 Temmuz 1953 tarihinde İstanbul Eyüpsultan’da doğdu. Anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı Sakaryalı olan Yöntem, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başladığı kariyerini tiyatro, televizyon ve sinema projeleriyle sürdüren Selçuk Yöntem, Türk televizyonlarının usta oyuncularından biri olarak tanınıyor. Sahne oyunlarının yanı sıra radyo oyunlarında ve bilgi yarışmalarında da görev aldı.

SELÇUK YÖNTEM KAÇ YAŞINDA?

SELÇUK YÖNTEM NERELİ?

SELÇUK YÖNTEM’İN KARİYERİ

Selçuk Yöntem, tiyatroda sayısız oyunla sahne deneyimi kazandı ve bazı oyunları yönetti. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde unutulmaz karakterler canlandırdı. Kurtlar Vadisi’nde Aslan Akbey, Aşk-ı Memnu’da Adnan Ziyagil ve Üzgünüm Leyla’daki rolleriyle hafızalara kazındı. Sunuculuk deneyimi de bulunan Yöntem, Büyük Risk, Kim Milyoner Olmak İster? ve Milyonluk Resim gibi programlarda ekran karşısına geçti. Kariyeri boyunca kazandığı sayısız ödülle Türk tiyatro ve televizyon dünyasında saygın bir yer edindi.