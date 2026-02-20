Selahattin Paşalı evli mi, bekar mı? Selahattin Paşalı eşi Lara Tümer kimdir?

Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Selahattin Paşalı'nın özel yaşamı, magazin gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Paşalı'nın evlilik durumu, eşi Lara Tümer'in kim olduğu, mesleği ve hayat hikâyesi ise arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor.

SELAHATTİN PAŞALI EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Başarılı projelerdeki performansıyla dikkat çeken Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu bekar değil; Selahattin Paşalı evlidir ve mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Magazin dünyasında çok sık görünmemeyi tercih eden Paşalı, ailesini gözlerden uzak yaşamayı seçiyor.

SELAHATTİN PAŞALI NE ZAMAN EVLENDİ?

Selahattin Paşalı, 16 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum'da evlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinde Leyla Pera ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN EŞİ LARA TÜMER KİMDİR?

Selahattin Paşalı'nın eşi olan Lara Tümer, mimarlık alanında eğitim almış ve kendi kariyerine odaklanan bir isimdir. Sosyal medyada veya magazin programlarında sıkça yer almayan Lara Tümer, daha çok mesleki hayatı ve sade yaşam tarzıyla biliniyor.