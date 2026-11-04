Şehminur Aydın zorlu kimdir, ne iş yapıyor? Ahmet Nazif Zorlu’nun kızı Şehminur Aydın kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu'nun 2 Kasım 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve yakın çevresindeki isimler de merak konusu oldu. Bu isimler arasında Şehminur Aydın da yer aldı. Memorial Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu üyeleri arasında bulunan Aydın'ın iş hayatı, aile bağlantıları ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Şehminur Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Şehminur Aydın kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

ŞEHMİNUR AYDIN KİMDİR?

Şehminur Aydın, Memorial Sağlık Grubu'nun yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan bir isimdir. Memorial'ın resmî internet sitesinde yayımlanan yönetim kurulu listesinde Aydın'ın adı bulunuyor.

Şehminur Aydın'ın Ahmet Nazif Zorlu'nun kızı olduğu yönündeki bilgi ise kurumsal kaynaklarla doğrulanmıyor. Zorlu Holding'in kurucusu Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları, kamuya açık biyografik bilgilerde Selen Zorlu Melik, Şule Zorlu ve Mehmet Emre Zorlu olarak sıralanıyor. Bu nedenle Şehminur Aydın ile Ahmet Nazif Zorlu arasındaki baba-kız ilişkisine dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

ŞEHMİNUR AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Şehminur Aydın, sağlık sektöründe yönetim kurulu düzeyinde görev alıyor. Memorial Sağlık Grubu'nun kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu üyeleri arasında gösterilen Aydın'ın bu görevi, kamuya açık kaynaklarla doğrulanabiliyor.

Memorial Sağlık Grubu, Türkiye'de özel sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir kuruluş. Grubun yönetim kurulu sayfasında Ahmet Yaşar Aydın da yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak listeleniyor. Şehminur Aydın'ın güncel görevine ilişkin doğrulanabilen kurumsal bilgi bu yönetim kurulu üyeliğiyle sınırlı.

ŞEHMİNUR AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Şehminur Aydın'ın doğum tarihi kamuya açık ve güvenilir kaynaklarda doğrulanmış şekilde yer almıyor.

ŞEHMİNUR AYDIN NERELİ?

Şehminur Aydın'ın doğum yeri ve memleketine ilişkin doğrulanmış bir biyografik bilgi bulunmuyor.

ŞEHMİNUR AYDIN'IN EŞİ KİM?

Şehminur Aydın'ın eşi olduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerde Ahmet Yaşar Aydın'ın adı geçiyor. Memorial'ın kurumsal internet sitesinde Ahmet Yaşar Aydın, yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak listeleniyor. Ancak incelenen kurumsal kaynaklarda ikili arasındaki evlilik bağına ilişkin resmî bir açıklama yer almıyor.

ŞEHMİNUR AYDIN'IN SERVETİ NE KADAR?

Şehminur Aydın'ın kişisel servetine ilişkin kamuya açıklanmış, doğrulanabilir bir mal varlığı veya servet bilgisi bulunmuyor. Memorial Sağlık Grubu'ndaki yönetim kurulu üyeliği, tek başına kişisel servetinin miktarını ortaya koymuyor.

Bu nedenle Şehminur Aydın'ın servetine ilişkin rakamsal bir değerlendirme yapmak için doğrulanmış veri bulunmuyor.