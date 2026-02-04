Milli Savunma Bakanlığı, 3 Şubat 2026 tarihinde Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu açıkladı. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Şehit Talat Okur kimdir, neden öldü? Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur kaç yaşındaydı, nereli? Detaylar...

ŞEHİT TALAT OKUR KİMDİR?

Şehit Talat Okur, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar hizmet vermiş ve görev yaptığı birliklerde hem teknik hem de idari sorumluluklar üstlenmiş önemli bir askeri personeldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kritik görevlerde bulunan Okur, askeri araç ve sistemlerin sürekli faal durumda tutulmasında kilit bir rol oynuyordu.

TALAT OKUR NEDEN ÖLDÜ?

Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, görev esnasında aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine hızla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okur, burada tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Savunma Bakanlığı, Talat Okur'un şehadetinin ani bir sağlık problemi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Bu acı kayıp, hem ailesini hem de silah arkadaşlarını derinden üzdü ve Türkiye genelinde büyük bir yas oluşmasına yol açtı.

TALAT OKUR'UN RÜTBESİ NE?

Talat Okur, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yapıyordu. Bu rütbe, yıllarca deneyim kazanmış, disiplinli ve görevinde liyakat gösteren personellere verilen yüksek bir askeri unvandır.

TALAT OKUR KAÇ YAŞINDAYDI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarında Talat Okur'un yaşıyla ilgili detaylı bilgi verilmemiştir.

TALAT OKUR NERELİ?

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un memleketiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

TALAT OKU EVLİ Mİ?

Talat Okur'un özel hayatına dair evli olup olmadığı veya aile durumu hakkında resmi bir bilgi paylaşılmamıştır.