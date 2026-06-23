Van'ın Erciş ilçesinde görev yaptığı sırada meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Türkiye'nin gündeminde yer alan isimlerden biri oldu. Görevi başında hayatını kaybeden Karabulut'un şehadet haberi, hem memleketi Adana'da hem de görev yaptığı Jandarma Teşkilatı içerisinde derin üzüntü yarattı. Peki, Şehit Samet Karabulut kimdir, neden öldü? Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ SAMET KARABULUT KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Türk Jandarma Teşkilatı bünyesinde görev yapan bir askeri personeldi. Van'ın Erciş ilçesinde görev yaptığı sırada, 23 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında şehit oldu.

Kaza, Van-Erciş kara yolunun Kozluca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye görevini sürdüren jandarma aracına bir hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut hayatını kaybetti.

Olay sonrasında bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralanan kişiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, Karabulut'un görevi başında şehit olduğu bildirildi.

Van Valisi Ozan Balcı da yayımladığı mesajda, Erciş ilçesinde görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğunu belirterek ailesine, yakınlarına ve Jandarma Teşkilatı'na başsağlığı dileklerini iletti.

SAMET KARABULUT KAÇ YAŞINDA?

Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un yaşıyla ilgili resmi makamlar tarafından kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SAMET KARABULUT NERELİ?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, Adana'nın Sarıçam ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

ERCİŞ'TEKİ TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLDU

Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğu kaza, Van'ın Erciş ilçesinde devriye görevi sırasında meydana geldi. Kozluca Mahallesi mevkisinde gerçekleşen olayda, jandarma aracına bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası yaşandı.

Kazada Samet Karabulut şehit olurken, 3'ü jandarma personeli olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

YETKİLİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Şehadet haberinin duyulmasının ardından çeşitli kurum ve yetkililer tarafından taziye mesajları yayımlandı. Mesajlarda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un ailesine, yakınlarına, Jandarma Teşkilatı'na ve Türk milletine başsağlığı dilekleri iletilirken, kazada yaralanan personeller için de acil şifa temennilerinde bulunuldu.

Görevi başında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Samet Karabulut'un vefatı, hem görev yaptığı Van'ın Erciş ilçesinde hem de memleketi Adana'da üzüntüyle karşılandı.