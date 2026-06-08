Sedat Göncü kimdir, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü kimdir?

"Sedat Göncü kimdir, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü nereli ve kaç yaşında?" soruları gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Merkezi tarafından Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Sedat Göncü, mühendislik kariyerinin yanı sıra parti teşkilatlarında üstlendiği görevlerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

SEDAT GÖNCÜ KİMDİR? MHP KONYA İL BAŞKANI SEDAT GÖNCÜ’NÜN SİYASİ VE MESLEKİ GEÇMİŞİ

MHP Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Sedat Göncü, uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında aktif görevler üstlenen bir isim olarak öne çıkıyor. Siyasi geçmişi ve teşkilat tecrübesiyle dikkat çeken Göncü’nün kariyeri kamuoyunda merak ediliyor.

TEŞKİLAT GEÇMİŞİ VE GÖREVLERİ

Milliyetçi Hareket Partisi Konya teşkilatında uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan Sedat Göncü, özellikle il genel sekreterliği dönemlerinde örgütlenme ve saha çalışmalarında aktif rol aldı. 12. ve 13. dönem MHP Konya İl Genel Sekreterliği görevlerini üstlenen Göncü, teşkilat yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda yer aldı.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI SÜRECİ

27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde MHP Konya Milletvekili Adayı olarak gösterilen Sedat Göncü, seçim sürecinde Konya genelinde yürütülen çalışmalarda aktif olarak görev aldı. Parti programlarının sahada anlatılması ve seçmenle buluşulmasında önemli rol oynadı.

MESLEKİ GEÇMİŞİ

Meslek hayatında makina mühendisi olan Sedat Göncü, teknik bilgi ve tecrübesini hem mesleki hem de teşkilat çalışmalarına yansıtan bir isim olarak biliniyor.

YENİ DÖNEM BEKLENTİSİ

Parti içerisinde uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip olan Göncü’nün, MHP Konya İl Başkanlığı görevinde teşkilatın yeniden yapılandırılması, saha çalışmalarının güçlendirilmesi ve örgütsel faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar yürütmesi bekleniyor.