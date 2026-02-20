Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Sedat Ayyıldız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak göreve başladı. Peki, Sedat Ayyıldız kimdir? Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız kaç yaşında, nereli?Detaylar...

YENİ ADALET BAKAN YARDIMCISI SEDAT AYYILDIZ KİMDİR?

1983 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Sedat Ayyıldız, esnaf bir ailede büyüyerek hem eğitim hayatını sürdürmüş hem de ticaretle iç içe bir çocukluk geçirmiştir. Bu deneyim, ilerleyen yıllarda hem hukuk hem de kamu yönetimi alanındaki başarılarının temelini oluşturmuştur.

SEDAT AYYILDIZ KAÇ YAŞINDA?

1983 doğumlu olan Sedat Ayyıldız, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem hukuk alanında hem de siyasi ve idari görevlerde edindiği tecrübelerle dikkat çeken bir profil çizmiştir.

SEDAT AYYILDIZ NERELİ?

Sedat Ayyıldız, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan Gümüşhane doğumludur.

HUKUK EĞİTİMİ VE MESLEKİ BAŞLANGIÇ

Sedat Ayyıldız, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak profesyonel hukuk kariyerine adım attı. Mezuniyetinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık dört yıl avukat olarak görev yaptı.

Bu dönemde İBB'nin yürüttüğü kritik projelerde aktif rol üstlenen Ayyıldız, özellikle Fatih ve Küçükçekmece'de planlanan deprem odaklı kentsel dönüşüm projeleri kapsamında hazırlanan hukuki mütalaa raporlarını denetleyerek idare adına sorumluluk aldı.

KRİTİK DOSYALAR VE ASKERLİK SÜRECİ

Sedat Ayyıldız, Zeytinburnu'nda bazı binalarda meydana gelen çökmeler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda idare adına ön savunma raporunu hazırlayan ekipte yer aldı.

2009 yerel seçimlerinin ardından Üsküdar Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlayan Ayyıldız, belediye yönetiminde kritik sorumluluklar üstlendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerini de birlikte yürüterek idari ve hukuki süreçlerde deneyim kazandı.

AK PARTİ'DE AKTİF SİYASİ GÖREVLER

Sedat Ayyıldız'ın siyasi kariyeri 2003 yılında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları'nda başladı. Partide kısa sürede yükselen Ayyıldız; seçim işleri, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2005 yılında Üsküdar Belediyesi Gençlik Meclisi'nin kurucu başkanı olan Ayyıldız, aynı zamanda Üsküdar Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda görev aldı. 2008'de AK Parti Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu'na seçilen Ayyıldız, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2007 Genel Seçimleri ve referandum sürecinde ise partisini ilçe seçim kurulunda temsil etti.

MECLİS ÜYELİĞİ VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Sedat Ayyıldız, siyasi faaliyetlerini yerel yönetim düzeyinde sürdürdü. Bunun yanı sıra sivil toplum alanında da aktif rol aldı.

Ayyıldız; Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor ile Üsküdar Belediye Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi olarak çeşitli platformlarda görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Sedat Ayyıldız, kamu yönetimi, hukuk ve siyaset alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.