Haberler

Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı? Neden-Sonuç' programı bitti mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seda Selek’in Halk TV ekranlarındaki görevinden ayrılması, hem medya kulislerinde hem de izleyici tarafında dikkatle takip edilen gelişmelerden biri olmuştur. Özellikle sabah kuşağında uzun süredir devam eden yayın sürecinin sona ermesi, “ayrılık mı istifa mı” sorularını beraberinde getirmiştir. Peki, Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı? Neden-Sonuç' programı bitti mi? Detaylar haberimizde.

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI, İSTİFA MI ETTİ?

Selek, veda anında “Bugün Halk TV ekranlarındaki son günüm” ifadelerini kullanmış ve kurumda geçirdiği yaklaşık beş yıllık süreci “radikal bir kararla” sonlandırdığını belirtmiştir. Ayrılık sürecine ilişkin teknik ayrıntılara ise yer vermemeyi tercih etmiştir.

Ayrılık açıklamasında, kararın arkasında geçerli ve haklı gerekçeler bulunduğu ifade edilmiştir. Bu gerekçelerin detayları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

VEDA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Seda Selek, ayrılık sürecinde birlikte çalıştığı isimlere de teşekkür etmiştir. Özellikle Mehmet Tezkan ve Işın Eliçin’e yönelik teşekkür ifadeleri, veda konuşmasında yer almıştır. Bu durum, sürecin bireysel bir karar çerçevesinde gerçekleştiğini ortaya koyan unsurlar arasında yer almaktadır.

SEDA SELEK HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Seda Selek’in Halk TV’den ayrılma nedeni hakkında yapılan açıklamalarda detaylı bir gerekçe paylaşılmamıştır. Kendisi, ayrılık kararının teknik ayrıntılarına girmemeyi tercih ettiğini ifade etmiştir.

Açıklamalarında yalnızca kararın son derece geçerli ve haklı gerekçelere dayandığını vurgulamıştır. Bunun dışında ayrılığın nedenine ilişkin net bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

NEDEN-SONUÇ' PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Seda Selek’in Halk TV’den ayrılmasıyla birlikte “Neden-Sonuç” programının durumu da gündeme gelmiştir. Programın akıbetine ilişkin kanal yönetimi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı