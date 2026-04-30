Seda Selek’in Halk TV ekranlarındaki görevinden ayrılması, kamuoyunda “istifa mı etti yoksa ayrıldı mı?” sorusunu gündeme getirmiştir. Peki, Seda Selek Halk TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti? Seda Selek Halk TV'den neden ayrıldı? Neden-Sonuç' programı bitti mi? Detaylar...

SEDA SELEK HALK TV'DEN AYRILDI MI, İSTİFA MI ETTİ?

Selek, veda anında “Bugün Halk TV ekranlarındaki son günüm” ifadelerini kullanmış ve kurumda geçirdiği yaklaşık beş yıllık süreci “radikal bir kararla” sonlandırdığını belirtmiştir. Ayrılık sürecine ilişkin teknik ayrıntılara ise yer vermemeyi tercih etmiştir.

Ayrılık açıklamasında, kararın arkasında geçerli ve haklı gerekçeler bulunduğu ifade edilmiştir. Bu gerekçelerin detayları kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

VEDA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Seda Selek, ayrılık sürecinde birlikte çalıştığı isimlere de teşekkür etmiştir. Özellikle Mehmet Tezkan ve Işın Eliçin’e yönelik teşekkür ifadeleri, veda konuşmasında yer almıştır. Bu durum, sürecin bireysel bir karar çerçevesinde gerçekleştiğini ortaya koyan unsurlar arasında yer almaktadır.

SEDA SELEK HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Seda Selek’in Halk TV’den ayrılma nedeni hakkında yapılan açıklamalarda detaylı bir gerekçe paylaşılmamıştır. Kendisi, ayrılık kararının teknik ayrıntılarına girmemeyi tercih ettiğini ifade etmiştir.

Açıklamalarında yalnızca kararın son derece geçerli ve haklı gerekçelere dayandığını vurgulamıştır. Bunun dışında ayrılığın nedenine ilişkin net bir bilgi kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

NEDEN-SONUÇ' PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Seda Selek’in Halk TV’den ayrılmasıyla birlikte “Neden-Sonuç” programının durumu da gündeme gelmiştir. Programın akıbetine ilişkin kanal yönetimi tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.