Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta'nın elektronik oylama sistemine ilişkin açıklamaları, seçimlerde oy kullanma yöntemine yönelik tartışmaları gündeme getirdi. Yurt dışındaki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına yasaların izin verdiğini ancak Türkiye'de henüz bu sisteme geçilmediğini belirten Mutta, elektronik oylama konusunda çalışmaların sürdüğünü ancak alınmış bir karar bulunmadığını açıkladı.

SEÇİMLERDE ELEKTRONİK OYLAMA MI YAPILACAK?

Ysk Başkanı Serdar Mutta, Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'de elektronik oylama sistemine ilişkin mevcut durumu değerlendirdi. Yurt içinde elektronik oy kullanılmasına mevcut yasaların izin vermediğini belirten Mutta, yurt dışındaki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına ise yasal olarak izin verildiğini ancak bu sistemin henüz uygulanmaya başlanmadığını ifade etti.

Elektronik oylama konusunda farklı sistemlerin bulunduğuna dikkati çeken Mutta, bu alanda değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Ancak elektronik oylamaya geçilmesi konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını vurguladı.

YSK BAŞKANI SERDAR MUTTA'DAN ELEKTRONİK OY AÇIKLAMASI

YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nda konuşan Serdar Mutta, teknolojinin seçim sistemlerinde kaçınılmaz olduğunu ancak seçimlerde insan unsurunun önemini koruduğunu söyledi.

Antalya'da 23 ülkeden 75'in üzerinde temsilcinin ve çok sayıda katılımcının yer aldığı forumda elektronik oylama konusunun da ele alındığını belirten Mutta, dünyada farklı elektronik oy kullanma yöntemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Mutta, elektronik oylama sistemlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bir taraftan tamamen elektronik oy, e-posta sistemi dediğimiz sistemle kullanılan oylar var. Diğer tarafta bizim Türkiye'deki e-Devlet sistemi, yani elektronik imzayla veya şifrelerle girilen sistemlerle kullanılan oylar var. Rusya örneği gibi."

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER ELEKTRONİK OY KULLANABİLECEK Mİ?

YSK Başkanı Serdar Mutta, yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin elektronik oy kullanmasına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Mutta, yurt içinde elektronik oy kullanımına mevcut yasaların izin vermediğini, yurt dışındaki seçmenler için ise yasal olarak böyle bir imkân bulunduğunu söyledi.

Ancak yurt dışındaki seçmenler için de henüz elektronik oylama sisteminin uygulamaya alınmadığını belirten Mutta, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Mutta, elektronik oylama konusunda temkinli hareket etmek istediklerini belirterek, "Bu anlamda 10 düşünüp bir adım atma niyetindeyiz. Çünkü önemli olan seçmenlerimizin sandığa olan güveni. Bu güveni sarsmadan nasıl yapılabilir? Beyin fırtınaları, konferanslar şeklinde bu hususu olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Ancak henüz bu konuda alınmış bir kararımız yok. Öncelikle Türk kamuoyu ile bunu paylaşmak istiyorum. Sadece düşünce bağlamında çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK OYLAMADA VERİ GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Serdar Mutta, elektronik oylama sisteminin değerlendirilmesinde dijital veri güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Elektronik oy kullanımının özellikle yurt dışındaki seçmenlerin sandığa katılımını artırma ihtimali üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Mutta, Türkiye'deki seçimlere katılım oranlarına ilişkin bilgiler de paylaştı.

Türk seçmeninin seçimlere katılım oranlarının yüzde 80-85'in üzerinde olduğunu belirten Mutta, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışındaki seçmenlerin katılımının yüzde 53'ün üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Yurt dışındaki seçmenlerin katılım oranının daha da artırılması amacıyla elektronik oylama sisteminden yararlanılabileceğini ifade eden Mutta, konunun dijital veri güvenliğiyle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

YSK Başkanı Mutta, elektronik oylama konusundaki çalışmaların devam ettiğini ancak sistemin uygulanmasına ilişkin verilmiş bir karar bulunmadığını yineledi.