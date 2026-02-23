Avrupa Birliği'nde uzun süredir kulislerde konuşulan yeni düzenleme, Schengen vizelerinde köklü bir değişikliğin habercisi olabilir. Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlık aşamasında olduğu belirtilen taslak çalışmaya göre, hâlihazırda en fazla 5 yıl olarak uygulanan Schengen vizesi geçerlilik süresinin iki katına çıkarılması gündemde. Peki, Schengen vizesi üst sınır değişti mi, kaç yıla çıkarıldı? Schengen vizesi üst sınır değişikliği kimleri kapsıyor, şartları neler? Detaylar haberimizde.

SCHENGEN VİZESİ ÜST SINIR KAÇ YILA ÇIKARILDI?

Henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, AB üzerinde çalışılan yeni taslağa göre Schengen vizesinin azami geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılabilir. Mevcut sistemde en uzun süreli çok girişli vizeler 5 yıl ile sınırlandırılırken, yeni düzenleme bu süreyi tam iki katına yükseltmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik gerçekleşirse:

Sık seyahat edenler her birkaç yılda bir yeniden başvuru yapmak zorunda kalmayacak.

Evrak toplama süreci daha seyrek yaşanacak.

Vize harçları nedeniyle oluşan mali yük azalacak.

İş dünyası ve turizm sektörü için daha öngörülebilir bir seyahat planlaması mümkün olacak.

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi içerisinde serbest dolaşım hakkı tanıyan kısa süreli vize türü olarak biliniyor. Schengen Bölgesi içinde yer alan ülkeler arasında sınır kontrolleri büyük ölçüde kaldırılmış durumda. Bu nedenle uzun süreli çok girişli vize, özellikle iş insanları, akademisyenler ve sık seyahat eden turistler açısından ciddi kolaylık anlamına geliyor.

Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir nokta var: 10 yıllık vize geçerlilik süresi, Schengen kurallarındaki "180 gün içinde 90 gün kalış" kuralını değiştirmiyor. Yani vize süresi uzasa da, kısa süreli kalış rejimi devam edecek.

SCHENGEN VİZESİ ÜST SINIR DEĞİŞİKLİĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni taslak, herkese otomatik olarak 10 yıllık vize verilmesini öngörmüyor. Aksine, düzenleme "güvenilir yolcu" kriterine dayanıyor.

Taslak metne göre uzun süreli vizeden öncelikli olarak şu özelliklere sahip kişiler faydalanabilecek:

1. Adli sicili temiz olanlar

Herhangi bir suç kaydı bulunmayan ve güvenlik riski taşımayan başvuru sahipleri öncelikli değerlendirilecek.

2. Önceki vizelerini ihlal etmemiş olanlar

Daha önce alınan Schengen vizelerinde:

Süre aşımı yapmamış,

90/180 gün kuralını ihlal etmemiş,

Kaçak çalışma veya yasa dışı kalışta bulunmamış kişiler "disiplinli yolcu" kategorisinde değerlendirilecek.

3. Düzensiz göç riski taşımayanlar

Avrupa'ya gittikten sonra geri dönmeme ihtimali düşük olan, yani düzensiz göç şüphesi uyandırmayan başvuru sahipleri yeni sistemin merkezinde yer alacak.

Bu yaklaşım, AB'nin hem güvenlik hem de göç politikalarıyla paralel bir çerçeve çiziyor. Amaç, kurallara uyan yolcuları ödüllendirirken riskli görülen başvurulara karşı mevcut denetim mekanizmalarını korumak.