Avrupa’da sınır yönetiminde köklü bir dönüşüm başlıyor. Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine seyahat edecek yolcular için geliştirdiği yeni dijital sistemi devreye alarak, klasik pasaport kontrol süreçlerini büyük ölçüde değiştiriyor. Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek bu uygulama, hem güvenlik hem de denetim açısından yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki, Schengen dijital uygulaması nedir? Pasaport kontrollerinde neler değişecek? Dijital pasaport kaydı nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

SCHENGEN DİJİTAL UYGULAMASI NEDİR?

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen yeni sistem, Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan yolcuların tüm hareketlerini dijital ortamda kayıt altına almayı amaçlayan bir sınır yönetim uygulamasıdır. Bu sistemle birlikte artık fiziksel pasaport damgaları büyük ölçüde tarih oluyor.

Yeni uygulama kapsamında:

Yolcuların pasaport bilgileri elektronik sisteme kaydedilecek

Giriş ve çıkış tarihleri otomatik olarak izlenecek

Parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik veriler sisteme entegre edilecek

Vize ihlalleri ve kalış süreleri anlık olarak denetlenecek

Bu dijitalleşme hamlesinin temel amacı, özellikle vize süresini aşan veya kaçak kalış gerçekleştiren kişilerin daha hızlı tespit edilmesini sağlamak. AB yetkililerine göre sistem, tekrar eden giriş-çıkış hareketlerini analiz ederek riskli durumları erken aşamada belirleyebilecek.

Ayrıca bu uygulama, sınır geçişlerini yalnızca daha güvenli değil, aynı zamanda daha hızlı hâle getirmeyi hedefliyor. Elektronik kayıt sayesinde manuel işlemler azalacak ve sınır kapılarındaki yoğunluk daha etkin yönetilecek.

PASAPORT KONTROLLERİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, pasaport kontrollerinin tamamen dijital bir yapıya evrilmesi. Bugüne kadar kullanılan fiziksel damga yöntemi yerini elektronik izleme sistemine bırakıyor.

Bu değişiklikle birlikte:

Pasaportlara fiziksel giriş-çıkış damgası vurulması azalacak

Tüm hareketler merkezi dijital veri tabanında saklanacak

Pasaport geçerlilik süreleri sistem üzerinden anlık kontrol edilecek

Sınır görevlileri manuel işlem yerine dijital analiz yapabilecek

Elektronik sistemin en büyük avantajlarından biri, veri doğruluğunu artırması. Manuel damga hataları, okunaksız mühürler veya eksik kayıtlar gibi sorunlar ortadan kalkacak. Aynı zamanda sistem, yolcunun Schengen bölgesinde ne kadar süre kaldığını otomatik olarak hesaplayarak ihlalleri anında tespit edebilecek.

Bunun yanı sıra biyometrik doğrulama süreci de devreye giriyor. Yolcuların kimlik doğrulaması artık yalnızca pasaportla değil, parmak izi ve yüz tanıma teknolojileriyle desteklenecek. Bu da sahte kimlik veya belge kullanımının önüne geçilmesini sağlayacak.

DİJİTAL PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde yolcuların ayrıca manuel bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Dijital pasaport kaydı, doğrudan sınır kapılarında gerçekleştirilecek işlemlerle otomatik olarak oluşturulacak.

Süreç şu şekilde işleyecek:

Yolcu sınır kapısına ulaştığında pasaportunu ibraz eder

Pasaport bilgileri dijital sisteme kaydedilir

Parmak izi ve yüz tanıma verileri alınır

Giriş veya çıkış işlemi elektronik olarak sisteme işlenir

Tüm veriler merkezi veri tabanında saklanır

Bu kayıt sistemi sayesinde yolcunun Schengen bölgesindeki tüm hareketleri kronolojik olarak izlenebilecek. Özellikle sık seyahat eden kişiler için bu sistem, geçmiş giriş-çıkışların daha şeffaf şekilde takip edilmesini sağlayacak.

Yetkililer, biyometrik verilerin yalnızca kimlik doğrulama amacıyla kullanılacağını ve veri güvenliği konusunda yüksek standartların uygulanacağını vurguluyor. Kişisel verilerin korunması, sistemin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.