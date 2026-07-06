Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 6 Temmuz 2026? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 6 Temmuz 2026? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

6 Temmuz 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kazanan numaralar ve ikramiye miktarı da açıklanacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 6 Temmuz 2026? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

6 Temmuz 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 6 Temmuz 2026 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor. İşte, 6 Temmuz 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası! Sayısal Loto çekilişi canlı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Pazartesi ve Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

6 Temmuz 2026 Pazartesi SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden

Aynı günde, iki başkan birden istifa etti
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür

NATO'nun şemsiye örgütünün başkanı: Barış hiçbir zaman...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA Başkanı Infantino'dan Balogun kararı hakkında çok konuşulacak sözler

''Doğru, Donald Trump beni aradı'' deyip, neler söyledi neler
Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler

''Kendi ülkeleri elense bu kadar üzülmezlerdi''
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç

Battaniyeye sarılı halde bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var

Gözde üniversitede skandal! 1 milyon doları giden ünlü cerrah var
Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu

Yer: Türkiye! Rus kadın, Alman sevgilisini korkunç halde buldu
Ali Koç'tan sürpriz ziyaret

Ali Koç'tan güne damga vuran sürpriz ziyaret
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu

Pirinç tarlasında heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin yıllık