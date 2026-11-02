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Savcı Sayan ile Fatma Betül Sayan Kaya'nın akraba olup olmadığı, iki ismin soyadlarının aynı olması nedeniyle merak ediliyor. Siyasi kariyerleriyle tanınan isimler arasında aile bağı bulunup bulunmadığı araştırılırken, kamuya açık biyografik bilgiler de gündeme geliyor. Peki, Savcı Sayan Fatma Betül Sayan Kaya akraba mı? Detaylar...

SAVCI SAYAN, FATMA BETÜL SAYAN KAYA AKRABA MI?

Savcı Sayan ile Fatma Betül Sayan Kaya arasında akrabalık bulunduğunu doğrulayan kamuya açık resmî bir açıklama veya kayıt bulunmuyor. Bu nedenle iki ismin akraba olduğunu söylemek için doğrulanmış bir dayanak bulunmuyor.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki öz geçmişinde anne ve babasının isimleri Hatice ve Ramazan olarak belirtiliyor. Aynı biyografide eğitim geçmişi ve siyasi görevleri de yer alıyor.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN AİLESİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuoyuna yansıyan biyografik bilgilerinde üç kardeşinin bulunduğu belirtiliyor. Bunlar Ömer Fatih Sayan, Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Nazmiye Sümeyye Sayan olarak sıralanıyor.

Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan, kamu yönetimindeki görevleriyle; ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak ise diplomatik kariyeriyle tanınıyor. Nazmiye Sümeyye Sayan da geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelen ve siyasi kariyerinde farklı dönemlerde CHP ve AK Parti'de görev alan bir isimdir. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sayan, 2023 genel seçimlerinde İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldu.