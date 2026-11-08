Savaş Balçık kimdir? 5-0'lık yenilginin ardından Burak Yılmaz'ın arkasında durdu

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Arca Çorum Fk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım 2026'da kendi sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 yenildi. Teknik direktör Burak Yılmaz maçın ardından taraftardan özür diledi; birkaç saat sonra da kulüp başkanı Savaş Balçık, X hesabından paylaştığı mesajla Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

SAVAŞ BALÇIK BURAK YILMAZ İÇİN NE DEDİ?

Savaş Balçık, Burak Yılmaz'a güvenini koruduğunu söyledi ve "Kendisine güvenim tamdır" diye yazdı. Yılmaz görevinin başında. Balçık'a göre birlikte yürüdükleri yoldan geri dönüş de yok.

Başkan, Süper Lig'e uzanan yolda her yenilgide pes etmiş olsalardı bugün bu ligde olamayacaklarını hatırlattı ve mesajını "Dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz" sözüyle bitirdi.

Burak Yılmaz, Eylül 2026'nın sonunda Uğur Uçar'ın yerine Çorum FK'nin başına gelmişti; Balçık o gün de yeni hocanın tecrübesine ve liderliğine güvendiğini söylemişti.

SAVAŞ BALÇIK KİMDİR?

Savaş Balçık, Arca Çorum FK'nin başkanı. Başkanlığa gelmeden önce de kulübün sahibiydi. Takım onun döneminde Süper Lig'e yükseldi ve 2026-2027 sezonunu bu ligde oynuyor.

SAVAŞ BALÇIK NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

Savaş Balçık, 19 Haziran 2026'da açıklanan yeni yönetimle Çorum FK'nin başkanlığına getirildi. Kulüp, yeni sezon öncesinde yönetimini baştan kurmuş ve görev dağılımını tek tek duyurmuştu.

Yönetimde Feyyaz Gökel, Kemalhan Balçık ve Turhan Mildon başkan yardımcısı, Tuğrul Topuz genel sekreter oldu. Balçık, Süper Lig'e çıkışı "Şampiyonluk bizim için bir şans değildi" diye yorumladı.

SAVAŞ BALÇIK NE İŞ YAPIYOR?

Savaş Balçık, savunma sanayisinde yatırımları olan bir iş insanı. Milletvekili Oğuzhan Kaya, fabrikalarını ve kulübe getirdiği mali istikrarı anarak Balçık'a Çorum'da fahri hemşehrilik beratı verilmesini önerdi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bu öneriye sıcak baktı.

SAVAŞ BALÇIK'IN HEDEFİ NE?

Savaş Balçık'ın hedefi Avrupa. Balçık, 4 Ağustos 2026'daki basın toplantısında Süper Lig'de bir yer edinmenin yetmeyeceğini, Avrupa'da olmak istediğini söyledi. Aynı toplantıda ulusal medyanın Çorum FK'yi yeterince izlemediğinden yakındı, kentte havalimanı için çalışma başladığını da anlattı.

Bir gün sonra yenilenen şehir stadını ve kulüp tesislerini gezdi. "Çorum her şeyin en iyisine layık" diyen Balçık, yalnız sahada değil tesisleşmede de örnek bir yapı kurmak istediklerini söyledi.