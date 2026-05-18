Savak nedir, dolu savak ne demek, barajlarda savak ne işe yarar?

Barajlarda savak ne işe yarar sorusu, su kaynaklarının yönetimi ve taşkın kontrolü konularında merak edilen başlıkların başında geliyor. Savak, baraj gölünde biriken fazla suyun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan yapıdır. Özellikle dolu savak sistemleri, su seviyesinin kritik eşiği aşması durumunda devreye girerek barajın ve çevresinin zarar görmesini engeller.

SAVAK NEDİR?

Savak, barajlarda ve su yapılarında suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan önemli bir mühendislik yapısıdır. Su seviyesinin güvenli sınırların üzerine çıkmasını önlemek amacıyla tasarlanır ve barajların güvenli işletilmesinde kritik rol oynar. Savaklar sayesinde fazla su, kontrollü bir şekilde aşağı havzalara aktarılır ve olası taşkın riskleri azaltılır.

DOLU SAVAK NE DEMEK?

Dolu savak, baraj gölünde su seviyesinin maksimum kotu aşması durumunda devreye giren özel bir savak türüdür. Bu sistem, barajın aşırı dolmasını engellemek için fazla suyu otomatik ya da kontrollü şekilde tahliye eder. Dolu savaklar, özellikle yoğun yağış dönemlerinde baraj güvenliğini sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

BARAJLARDA SAVAK NE İŞE YARAR?

Barajlarda savak sistemleri, suyun güvenli yönetimini sağlayarak hem yapının hem de çevredeki yerleşim alanlarının korunmasına yardımcı olur. Su seviyesinin kontrol altında tutulması, baraj gövdesine gelebilecek aşırı basıncı önler ve olası yıkıcı taşkınların önüne geçer. Bu nedenle savaklar, modern baraj mühendisliğinin en kritik güvenlik bileşenlerinden biri olarak kabul edilir.