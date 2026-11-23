İstanbul Sarıyer'de kaybolan dişi aslanla ilgili yeni gelişme yaşandı. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan hayvanla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Aslanın kim tarafından ve hangi yollarla bölgeye getirildiği araştırılırken, hayvanın sahibi henüz belirlenemedi. Peki, Sarıyer'de aslan bulundu mu, yakalandı mı, aslan nereden kaçtı?

SARIYER'DE ASLAN BULUNDU MU, YAKALANDI MI?

Sarıyer'de görüldüğü bildirilen dişi aslanı bulmak için başlatılan arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hayvanın bulunması için arama faaliyetlerine devam ederken henüz yakalandığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

SARIYER'DE KAÇAN ASLAN NEREDEN KAÇTI?

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan dişi aslanın nereden geldiği henüz belirlenemedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında hayvanın bölgeye kim ya da kimler tarafından ve hangi yollarla getirildiği araştırılıyor.

Aslanın sahibi de henüz tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında hayvanı besleyen kişilerin ve olayda sorumluluğu bulunanların belirlenmesi amaçlanıyor.

SARIYER'DEKİ ASLAN OLAYIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sarıyer'de kaybolan dişi aslanla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Adli süreç kapsamında aslanın bölgeye nasıl getirildiği, kim ya da kimler tarafından beslendiği ve olayın sorumlularının kim olduğu araştırılıyor.

Hayvanın sahibinin henüz belirlenemediği öğrenilirken, soruşturmanın bu yöndeki çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE'DE ASLAN BESLEMEK YASAK MI?

Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayvanlarının bulundurulmasına ilişkin yönetmeliğinin 45'inci maddesine göre saldırgan, zararlı ve zehirli hayvan türlerinin hobi amacıyla barındırılmasına izin verilmiyor. Mevzuat kapsamında özel mülklerde bakılması yasak olan aslan gibi yaban hayvanlarının barındırılmasıyla ilgili ihlallerde, ihlalin niteliğine göre adli ve idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

SARIYER'DE ASLAN ARAMA ÇALIŞMALARINI HANGİ EKİPLER YÜRÜTÜYOR?

Sarıyer'deki dişi aslanı bulmak için yürütülen çalışmalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Jandarma, emniyet ve belediye ekipleri de arama ve yakalama faaliyetlerine katılıyor.

Ekipler bir yandan hayvanın bulunması için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında olayın sorumlularının belirlenmesi için incelemelerine devam ediyor.