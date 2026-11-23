Sarıyer'de aslan bulundu mu, aslan öldürüldü mü, sağ mı, aslan yakalandı mı ve aslan nereden geldi soruları, Uskumruköy'de yaşanan olayın ardından gece boyunca en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, emniyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda termal kameralarla yapılan çalışmalar sonucunda aslanın yeri tespit edildi. İstanbul Valiliği, aslanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de uzman veterinerlerin hazır bulunduğu ekibin yakalama çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. İşte Sarıyer'deki aslanla ilgili son durum.

SARIYER'DE ASLAN BULUNDU MU?

Evet, aslanın yeri tespit edildi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre ormanlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda aslanın bulunduğu bölge belirlendi. Termal kameralarla takip edilen aslanı yakalama çalışmaları devam ediyor.

ASLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, SAĞ MI?

Aslanın öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstanbul Valiliği, aslanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini açıkladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de yakalama çalışmalarının uzman veterinerlerin hazır bulunduğu bir ekip tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

ASLAN YAKALANDI MI?

Aslan henüz yakalanmadı. Yeri tespit edilen aslanı sağ olarak yakalamak için Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor. Ekiplerde uzman veterinerler de yer alıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ASLAN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"22.11.2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştır. Olay üzerine bölgede çalışma başlatılmış ve ilçe birimleri tarafından bölgede yaşayan halkımıza gerekli uyarılar yapılmıştır. Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından devam etmektedir. Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR'DAN AÇIKLAMA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

SARIYER'DE ASLAN NEREDE GÖRÜLDÜ?

Aslan, Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dişi bir aslanın bölgede dolaştığı tespit edildi. Aslan daha sonra Zekeriyaköy çevresindeki ormanlık alanda ekiplerin termal kameralarına yakalandı.

ASLAN NEREDEN KAÇTI?

Sarıyer'de görülen aslanın nereden geldiği henüz açıklanmadı. Hayvanın bir kişiye ya da işletmeye ait olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili ayrıntıların, yakalama çalışmalarının tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.

BÖLGE HALKINA UYARI

İstanbul Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bölgede yaşayan vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığını açıkladı. Uskumruköy ve Zekeriyaköy çevresinde yaşayanların, yakalama çalışmaları tamamlanana kadar ormanlık alanlardan uzak durması ve yetkililerin uyarılarına uyması önem taşıyor.