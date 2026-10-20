Sarı yelekliler eylemi nedir? Sarı yelekliler kimdir, neden eylem yapıyorlar?

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Fransa'da artan yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolarla tanınan Sarı Yelekliler hareketi, farklı toplumsal grupların katılımıyla yeniden gündeme geliyor. Ekonomik koşullara yönelik tepkilerle başlayan hareketin talepleri, zaman içerisinde ücretler, vergiler ve sosyal adalet gibi başlıklara da yayıldı. Liselilerden çiftçilere, iklim aktivistlerinden çalışanlara kadar farklı kesimlerin destek verdiği eylemlerle birlikte “Sarı Yelekliler kimdir?”, “Neden protesto düzenliyorlar?” ve “Sarı Yelekliler hareketi neyi savunuyor?” soruları araştırılıyor.

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Sarı Yelekliler, Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan ve özellikle akaryakıt vergileri ile yükselen yaşam maliyetine karşı düzenlenen protestolarla tanınan toplumsal bir harekettir. Fransızcada Gilets jaunes olarak adlandırılan hareket, ismini sürücülerin araçlarında bulundurması zorunlu olan sarı fosforlu yeleklerden alıyor.

Hareketin ilk dönemlerinde özellikle kırsal bölgelerde yaşayan, ulaşım için otomobil kullanmak zorunda kalan ve artan yakıt fiyatlarından etkilenen kişiler ön plana çıktı. Protestolar ilerledikçe işçiler, emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar da eylemlere katıldı. Geleneksel siyasi partilerden ve sendikalardan bağımsız şekilde örgütlenen Sarı Yelekliler, ülkenin farklı noktalarında gösteriler düzenleyerek ekonomik ve toplumsal taleplerini dile getirdi.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sarı Yelekliler hareketinin ortaya çıkmasında akaryakıt vergilerine yönelik tepkiler ve artan yaşam giderleri belirleyici oldu. Özellikle benzin ve dizel üzerindeki vergi yükünün, otomobile bağımlı yaşayan kesimlerin bütçesini zorlaştırdığı yönündeki eleştiriler protestoların yayılmasına zemin hazırladı.

17 Kasım 2018'de Fransa genelinde başlayan gösteriler, kısa sürede farklı kentlere ve kırsal bölgelere yayıldı. Başlangıçta yakıt fiyatları üzerinden şekillenen tepkiler, zamanla gelir dağılımı, vergi politikaları ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı gibi daha geniş başlıkları kapsadı.

Sarı fosforlu yelekler ise hareketin ortak sembolü haline geldi. Kolay ulaşılabilen ve sürücüler tarafından kullanılan bu yelekler, farklı bölgelerdeki protestocuların aynı hareket altında buluşmasını sağlayan simgelerden biri olarak öne çıktı.

SARI YELEKLİLER KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Sarı Yelekliler hareketi, belirli bir meslek grubuyla sınırlı olmayan ve farklı toplumsal kesimleri bir araya getiren bir yapıya sahip. İlk gösterilerde kırsal bölgelerde yaşayanlar ve yakıt giderlerindeki artıştan etkilenen vatandaşlar öne çıkarken sonraki süreçte işçiler, emekliler ve düşük gelirli gruplar da hareketin katılımcıları arasında yer aldı.

Güncel protestolarda liseliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri gibi farklı grupların da çeşitli taleplerle gösterilere destek verdiği belirtiliyor. Öğrenciler eğitim koşullarına, çiftçiler üretim ve yakıt maliyetlerine, iklim aktivistleri ise çevre politikalarına ilişkin beklentilerini dile getiriyor. Bu durum, hareket çevresinde farklı toplumsal sorunların bir araya gelebildiğini gösteriyor.

SARI YELEKLİLER NEDEN EYLEM YAPIYOR?

Sarı Yelekliler hareketinin temelinde hayat pahalılığı, akaryakıt vergileri ve vatandaşların alım gücüne ilişkin kaygılar bulunuyor. 2018'de başlayan protestolarda, özellikle yakıt fiyatları ve vergi düzenlemelerinin çalışanlar ile orta gelirli kesimler üzerindeki etkileri eleştirildi.

Hareketin talepleri zamanla genişleyerek ücretlerin artırılması, emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve vergi sisteminde adalet sağlanması gibi konuları da kapsadı. Bazı protestocular, ekonomik kararların vatandaşların yaşam koşullarını daha fazla dikkate almasını ve halkın siyasi karar süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesini istedi.

AKARYAKIT VERGİLERİ VE YAŞAM MALİYETİ TEPKİLERİN MERKEZİNDE

Akaryakıt vergileri, Sarı Yelekliler hareketini başlatan başlıca konular arasında yer aldı. Özellikle toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan ve günlük ulaşım için otomobil kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, yakıt maliyetlerindeki artışın bütçeleri üzerindeki etkisine tepki gösterdi.

Protestocular, vergi politikalarının çalışanlar ve orta gelirli kesimler üzerindeki yükünün azaltılmasını savundu. Akaryakıt vergilerinin geri çekilmesi, alım gücünün korunması ve vergi yükünün daha adil dağıtılması hareketin ilk döneminde öne çıkan talepler arasında bulundu.

ALIM GÜCÜ, ÜCRET VE EMEKLİ AYLIKLARI TALEPLERİ

Sarı Yelekliler hareketinin gündemi, akaryakıt fiyatlarının ötesine geçerek gelir ve yaşam koşullarına ilişkin beklentileri de kapsadı. Asgari ücretin yükseltilmesi, emekli aylıklarının artırılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştıracak ekonomik düzenlemeler, protestolarda dile getirilen talepler arasında yer aldı.

Farklı gelir gruplarının katılımıyla büyüyen hareket, vergi politikalarının yanı sıra gelir dağılımı ve sosyal adalet konularını da gündeme taşıdı. Doğrudan demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve vatandaşların karar süreçlerine daha fazla katılması isteği de hareketin öne çıkan taleplerinden biri oldu.

MACRON HÜKÜMETİNE YÖNELİK TEPKİLER

Sarı Yelekliler protestoları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerle de gündeme geldi. Göstericiler, vergi düzenlemelerinin ekonomik yükü çalışanlar ve orta gelirli kesimler üzerinde artırdığını savunarak hükümetin politikalarının değiştirilmesini istedi. Bazı protestocular Macron'un istifası çağrısında da bulundu.

Gösterilerin ardından hükümet, akaryakıt vergisi artışını askıya aldı ve ekonomik koşullara yönelik bazı önlemler açıkladı. Buna rağmen hareketin dile getirdiği taleplerin tamamının karşılandığı düşüncesi yaygınlaşmadı ve Sarı Yelekliler sonraki yıllarda farklı yoğunluklarda düzenlenen protestolarla gündemde kalmayı sürdürdü.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ NEDİR?

Sarı Yelekliler hareketi, Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan ve ekonomik sorunlara yönelik tepkilerle büyüyen bir protesto hareketidir. Akaryakıt vergileri ve yaşam maliyeti nedeniyle başlayan gösteriler, zaman içerisinde ücretler, emekli aylıkları, vergi adaleti ve doğrudan demokrasi gibi başlıklara yayıldı.

Hareketin örgütlenmesinde sosyal medya önemli bir rol oynadı. Geleneksel siyasi partilerden ve sendikalardan bağımsız şekilde bir araya gelen katılımcılar, ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler ve yol kapatma eylemleri düzenledi. Fransa'da başlayan protestolar, daha sonra Belçika, Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde görülen benzer eylemlerle de ilişkilendirildi.

SARI YELEKLİLER HAREKETİNİN TEMEL TALEPLERİ

Sarı Yeleklilerin talepleri, başlangıçtaki yakıt vergisi tepkilerinden daha geniş bir ekonomik ve siyasi çerçeveye yayıldı. Hareket içerisinde öne çıkan başlıklar şunlar:

Akaryakıt vergilerinin azaltılması veya geri çekilmesi

Alım gücünün artırılması

Asgari ücretin yükseltilmesi

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi

Vergi adaletinin sağlanması

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azaltılması

Doğrudan demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi

Bu talepler, hareketin ekonomik koşullara ve yönetim politikalarına yönelik eleştirilerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte Sarı Yelekliler tek bir merkezi yapıdan oluşmadığı için katılımcıların öncelikleri ve talepleri farklılık gösterebiliyor.

FRANSA'DA SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ NEREDE DÜZENLENİYOR?

Sarı Yelekliler hareketi, ilk döneminde Fransa'nın farklı kentlerinde ve kırsal bölgelerinde düzenlenen protestolarla ülke çapında yayıldı. Büyük şehirlerdeki gösterilerin yanı sıra otoyollar, kavşaklar ve çeşitli ulaşım noktalarında gerçekleştirilen eylemler de hareketin dikkat çeken yöntemleri arasında yer aldı.

Güncel gösterilere ilişkin açıklanan planlamada Fransa genelinde yüzlerce noktada eylem düzenlenmesinin öngörüldüğü aktarılıyor. Paris'te Elysee Sarayı, Başbakanlık binası ve Champs-Elysees gibi önemli bölgelerde gösterilere yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken bazı işletmelerin olası olaylara karşı vitrinlerini koruyucu panolarla kapattığı ve güvenlik güçlerinin belirli noktalarda konuşlandırıldığı bildiriliyor.

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Clichy Meydanı yönüne yapılması planlanan yürüyüşün yerel saatle 14.00'te başlaması öngörülüyor. Lyon, Marsilya, Rennes ve Lille gibi kentler de eylemlerin gündeme geldiği bölgeler arasında bulunuyor. Ancak gösterilerin güncel konumu, saatleri ve yasaklara ilişkin bilgilerin resmî açıklamalar üzerinden doğrulanması gerekiyor.

SARI YELEKLİLER HAREKETİ AVRUPA'YA NASIL YAYILDI?

Fransa'da başlayan Sarı Yelekliler hareketi, zamanla başka Avrupa ülkelerinde de benzer ekonomik ve toplumsal tepkilerle birlikte anılmaya başladı. Belçika, Hollanda ve İtalya'da düzenlenen protestolar, hayat pahalılığı ve vergi politikaları gibi konuların farklı ülkelerde de tartışılmasına katkıda bulundu.

Hareketin ortak sembolü haline gelen sarı yelekler, Fransa dışındaki bazı gösterilerde de kullanıldı. Bununla birlikte her ülkedeki protestoların talepleri ve örgütlenme biçimleri aynı değildi.

Sarı Yelekliler, Fransa'da akaryakıt vergilerine karşı başlayan eylemlerin zamanla daha geniş ekonomik ve siyasi talepleri kapsayan bir harekete dönüşmesiyle tanındı. Hayat pahalılığı, alım gücü ve vergi adaleti gibi başlıklar hareketin gündemindeki yerini korurken farklı toplumsal grupların katılımı da protestoların kapsamını genişletti.