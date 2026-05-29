Sarı kodlu uyarı verilen iller! Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'da yağış bekleniyor mu?

Hatay ve Osmaniye’de etkili olan selin ardından İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda vatandaşlara yeni bir uyarıda bulundu. İşte sarı kodlu uyarı verilen iller!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda yeni bir meteorolojik uyarı yayımladı. Açıklamada, gün boyunca bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda sarı kodlu meteorolojik uyarı verilen iller Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye haritasında söz konusu iller sarı kodla işaretlenirken, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre bugün Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

 

Onur BAYRAM
