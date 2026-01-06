Şara öldü mü? Ahmed Şara yaşıyor mu, sağlık durumu ne?

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içindeki radikal bir grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Eski HTŞ müftüsünün ağır yaralandığı, Şara'nın ise korumasının müdahalesiyle sıyrıklarla kurtulduğu konuşuluyor. Şara öldü mü? Ahmed Şara yaşıyor mu?

ŞARA ÖLDÜ MÜ?

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) bünyesinde yer alan ve Şara'nın siyasi yaklaşımını fazla "ılımlı" bulan bir grup arasında yaşanan tartışmanın, kapalı bir toplantı sırasında silahlı çatışmaya dönüştüğü iddia edildi. Yaşanan olay sonrası kamuoyunda "Ahmed Şara hayatını kaybetti mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi.

TOPLANTI SIRASINDA GERİLİM TIRMANDI

Yeniden yapılanma sürecine giren Suriye'de, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile HTŞ içindeki bazı unsurlar arasında süregelen fikir ayrılıklarının toplantı esnasında alevlendiği öne sürülüyor. İddialara göre taraflar arasında çıkan sert tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü.

ESKİ HTŞ MÜFTÜSÜ AĞIR YARALANDI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşandığı belirtilen olayda, HTŞ'nin eski müftüsünün ağır yaralandığı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme, Suriye'deki iç güç dengeleri ve yönetim içi çatlaklara ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ŞARA'YI KORUMALARI HAYATTA TUTTU

Aktarılan bilgilere göre çatışma sırasında saray korumaları olaya müdahale etti. Ahmed Şara'nın yakın korumasının, saldırı anında Cumhurbaşkanı'nın üzerine kapanarak onu koruduğu, Şara'nın ise çatışmadan yalnızca hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

AĞIR YARALI İDDİALARINA GÖRÜNTÜLÜ MESAJ

Olayın ardından Ahmed Şara'nın ağır yaralandığına dair iddialar sosyal medya ve bazı çevrelerde hızla yayılırken, Cumhurbaşkanı Şara'nın kamuoyuna görüntülü bir açıklama yaparak bu haberleri yalanladığı aktarıldı.

İSRAİL BASININDAN SUİKAST İDDİASI

Öte yandan İsrail basınında yer alan çarpıcı bir iddiaya göre, İran'ın Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast planı hazırlığında olduğu öne sürüldü. Haberde, İsrail'in bu duruma ilişkin olarak Şam yönetimini uyardığı ve İran'ın söz konusu plan için bazı düşman unsurlarla temas kurduğu iddia edildi. Tel Aviv ile Şam arasında son dönemde yeniden başlayan diplomatik temasların ardından bu uyarının iletildiği öne sürülüyor.