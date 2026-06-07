'Sansar Salvo öldü mü' haberleri neden gündem oldu?

“ Sansar Salvo öldü mü?” şeklindeki paylaşımlar, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral hale gelerek geniş bir tartışma başlattı. Rapçi hakkında ortaya atılan bu iddialar, hayranlarını endişelendirirken konunun kaynağı da merak konusu oldu. Peki Sansar Salvo ile ilgili ölüm haberleri neden gündeme geldi ve gerçek ne?

SANSAR SALVO HAKKINDA ÖLÜM İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Rap müziğin tanınan isimlerinden Sansar Salvo mahlaslı Ekincan Arslan hakkında sosyal medyada ortaya atılan “hayatını kaybetti” iddiaları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlar özellikle hayranlar arasında endişeye neden olurken, konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenmeye başlandı. “Sansar Salvo öldü mü?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu.

MENAJERİ TANER KARTAL’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından Sansar Salvo’nun menajeri Taner Kartal sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kartal, sanatçı hakkında çıkan ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Asılsız haberlere itibar etmeyin” ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile birlikte iddiaların doğrulanmadığı netlik kazandı.

ÖLÜM İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Sansar Salvo’nun sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan ya da ailesinden herhangi bir olumsuz açıklama yapılmadı. Menajer Taner Kartal’ın açıklamasının ardından sosyal medyada yayılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Yetkililer ve yakın çevre, doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA ENDİŞE YARATTI

Sansar Salvo hakkında yayılan ölüm iddiaları kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, birçok kullanıcı durumun doğruluğunu sorguladı. Açıklamanın ardından sanatçının hayatta olduğu netleşirken, yanlış bilgilerin yayılmasının yarattığı bilgi kirliliğine dikkat çekildi.