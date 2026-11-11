Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 11 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi var mı?

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11 Kasım Çarşamba günü Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Ancak Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Çarşamba günleri saat 20.00’de yapılıyor. Bu nedenle 11 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi bulunmuyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi, 1 Kasım 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir sayısal oyundur.

Şans Topu (5+1), iki farklı sayı kümesinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanır.

İlk sayı kümesi 1–34, ikinci sayı kümesi ise 1–14 arasındaki numaralardan oluşur.

İlk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 numara seçilerek oynanır.

Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde yayımlanır. 5+1 bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır.

Ardından sırasıyla 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanır.

Şans Topu’nda 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden; 4+1 ve 5 bilenler Loto bayilerinden veya Milli Piyango şubelerinden alabilir.

5+1 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alabilir. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süreyle ödenir.

11 Kasım ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 11 Kasım 2026 Çarşamba günü çekilişi sonuçları: