Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 4 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi yapılmadı; çekilişler sadece Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'de gerçekleşiyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yapılacak.
4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Ancak Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri saat 20.00’de yapılıyor. Bu nedenle 4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi bulunmuyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir sayısal oyundur.
Şans Topu (5+1), iki farklı sayı kümesinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanır.
İlk sayı kümesi 1–34, ikinci sayı kümesi ise 1–14 arasındaki numaralardan oluşur.
İlk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 numara seçilerek oynanır.
Tek kolon ücreti 15 TL’dir.
Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde yayımlanır. 5+1 bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır.
Ardından sırasıyla 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanır.
Şans Topu’nda 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden; 4+1 ve 5 bilenler Loto bayilerinden veya Milli Piyango şubelerinden alabilir.
5+1 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alabilir. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süreyle ödenir.
29 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şans Topu’nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günü çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı.