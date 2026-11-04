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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 4 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi var mı?

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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi ne zaman? 4 Kasım 2026 Çarşamba Şans Topu çekilişi var mı?
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4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi yapılmadı; çekilişler sadece Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'de gerçekleşiyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi 1 Kasım 2026 Pazar akşamı yapılacak.

4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Ancak Şans Topu çekilişleri çarşamba ve pazar günleri saat 20.00’de yapılıyor. Bu nedenle 4 Kasım Çarşamba günü Şans Topu çekilişi bulunmuyor. Bir sonraki Şans Topu çekilişi, 1 Kasım 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilecek.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir sayısal oyundur.

Şans Topu (5+1), iki farklı sayı kümesinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanır.

İlk sayı kümesi 1–34, ikinci sayı kümesi ise 1–14 arasındaki numaralardan oluşur.

İlk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 numara seçilerek oynanır.

Tek kolon ücreti 15 TL’dir.

Noter huzurunda yapılan çekilişler canlı yayında gerçekleştirilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesinde yayımlanır. 5+1 bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır.

Ardından sırasıyla 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de ikramiye almaya hak kazanır.

Şans Topu’nda 1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden; 4+1 ve 5 bilenler Loto bayilerinden veya Milli Piyango şubelerinden alabilir.

5+1 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alabilir. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süreyle ödenir.

29 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 4 Kasım 2026 Çarşamba günü çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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