Şanlıurfaspor Gebzespor maçı hangi kanalda, Şanlıurfaspor Gebzespor maçı nereden izlenir?

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Şanlıurfaspor - Gebzespor maçı canlı izle araştırmaları sporseverler tarafından hız kazandı. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar "Şanlıurfaspor Gebzespor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Karşılaşmayı TV'den veya internet üzerinden canlı yayınla takip etmek isteyenler için Şanlıurfaspor Gebzespor maçı nereden izlenir sorusunun yanıtı ve canlı yayın kanalı bilgileri haberimizde…

ŞANLIURFASPOR GEBZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA VE NEREDEN İZLENİR?

TFF 2. Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Şanlıurfaspor ile Gebzespor arasındaki kritik mücadele bugün sahaya taşınıyor. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği karşılaşma öncesinde sporseverler "Şanlıurfaspor Gebzespor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve nereden izlenebilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev maça dair tüm yayın detayları ve canlı izle bilgileri…

ŞANLIURFASPOR GEBZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor ile Gebzespor arasındaki TFF 2. Lig mücadelesi, 05 Ekim 2026 Pazartesi günü yani bugün oynanacak. Şanlıurfa Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 19:00 olarak açıklandı.

ŞANLIURFASPOR GEBZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfa'da oynanacak bu önemli TFF 2. Lig müsabakası, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyondan canlı izlemek isteyen sporseverler, platform üzerinden karşılaşmayı naklen takip edebilecekler.

TİVİBU SPOR 1 CANLI İZLE VE FREKANS / KANAL BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78. kanal üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

• Maçın Adı: Şanlıurfaspor vs Gebzespor

• Tarih: 05 Ekim 2026 Pazartesi

• Saat: 19:00

• Stadyum: Şanlıurfa Stadyumu

• Yayın Kanalı: Tivibu Spor 1 (78. Kanal)