Şanlıurfa okullar tatil mi, 31 Mart Salı Şanlıurfa'da okul yok mu (ŞANLIURFA VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Şanlıurfa Valiliği'nden beklenen tatil açıklaması henüz gelmedi. Detaylar haberimizde.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa’da 31 Mart 2026 Salı günü hava, bahar koşullarına uygun şekilde ılık ve parçalı bulutlu geçecek. Meteorolojik verilere göre gündüz en yüksek sıcaklık 17–18 °C, gece ise en düşük sıcaklık 8–9 °C civarında olacak.

Gün boyunca yer yer hafif yağış geçişleri görülebilir. Sabah saatlerinde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren hava zaman zaman açacak. Rüzgârın hafif ila orta şiddette esmesi beklenirken, nem oranı orta seviyelerde seyredecek.

Öğleden sonra sıcaklıkların artmasıyla birlikte şehir genelinde parçalı bulutlu ve ılık bir hava etkili olacak. Gün içinde yağış ihtimali düşük seviyelerde kalırken, akşam saatlerinde yeniden bulutlanma görülebilir.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.