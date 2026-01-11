Haberler

Şanlıurfa okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Şanlıurfa'da okul yok mu ŞANLIURFA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
12 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi işlenecek? Şanlıurfa Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması henüz yapılmadı. Ebeveynler ve öğrenciler, durumu merakla bekliyor.

12 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu. Şanlıurfa Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması henüz gelmedi. Detaylar haberimizde.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa'da 12–16 Ocak 2026 Hava Durumu

12 Ocak 2026 – Pazartesi

Şanlıurfa'da haftanın ilk günü yağışlı hava etkili olacak. Kent genelinde aralıklı yağmur beklenirken, havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 9–13 derece arasında seyredecek, gece saatlerinde ise 8 derece civarına düşecek. Zaman zaman rüzgârın etkisini artırması bekleniyor.

13 Ocak 2026 – Salı

Salı günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde orta şiddette yağmur beklenirken, gündüz sıcaklıkları 10–11 derece, gece sıcaklıkları ise 5–6 derece seviyelerinde olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

14 Ocak 2026 – Çarşamba

Haftanın ortasında yağışlar etkisini kaybediyor. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 7–9 derece, gece sıcaklığı ise 0–2 derece civarında olacak. Gece saatlerinde soğuk hava daha belirgin hissedilecek.

15 Ocak 2026 – Perşembe

Perşembe günü Şanlıurfa'da açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7–10 derece arasında seyrederken, gece sıcaklıkları 0 derece civarına kadar düşecek. Sabah saatlerinde yer yer ayaz görülebilir.

16 Ocak 2026 – Cuma

Haftanın son iş gününde çoğunlukla güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 8–10 derece, gece sıcaklıkları ise 0–3 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde güneş etkili olurken, gece soğuk hava devam edecek.

Genel Değerlendirme

Şanlıurfa'da 12 ve 13 Ocak tarihlerinde yağışlı hava etkili olacak. Hafta ortasından itibaren yağışlar sona erecek, yerini güneşli ancak soğuk bir hava alacak. Gece ve sabah saatlerinde düşen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
