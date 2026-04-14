Şanlıurfa Siverek okula silahla saldırı SON DAKİKA! Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı olayı nedir, ölü ya da yaralı var mı?

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bir lisede silahlı saldırı olayı yaşandı. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olay, bölgede büyük bir güvenlik alarmına neden oldu. Peki, Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı olayı nedir, ölü ya da yaralı var mı? Detaylar...

ŞANLIURFA OKULA SİLAHLI SALDIRI SON DAKİKA!

Edinilen bilgilere göre, bir öğrencinin okul içerisinde silahlı saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayın ardından çok sayıda öğrencinin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve özel harekât birimleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın yaşandığı alan kontrollü şekilde boşaltıldı. Öğrencilerin güvenli tahliyesi için koordineli bir çalışma yürütüldü. İlk belirlemelere göre okulda panik anları yaşandı ve çevrede yoğun hareketlilik oluştu.

ŞANLIURFA'DA LİSEYE SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan olay, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde gerçekleşen silahlı saldırı iddiasına dayanıyor. Öğrenciler arasında yaşanan bir gelişmenin ardından bir öğrencinin silahla ateş açtığı öne sürüldü.

Olayın ardından okul içerisinde büyük bir panik yaşanırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve bazı öğrenciler hastanelere sevk edildi.

Ayrıca olayın ardından okulda rehin alma iddiaları da gündeme geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırganın bazı öğrencileri kısa süreli olarak okul içinde alıkoyduğu öne sürüldü. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği bildirildi.

Olayın detaylarına ilişkin resmi inceleme süreci devam ederken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

AHMET KOYUNCU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İlk belirlemelere göre Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırıda bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi.

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri hızlı şekilde bölgeye ulaşarak yaralılara müdahale etti. Yaralı öğrencilerin çevredeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Can kaybına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamaların devam ettiği aktarıldı.

Okul içerisinde yaşanan olay sonrası öğrencilerin büyük bir kısmı güvenli şekilde tahliye edildi. Polis ve özel harekât ekipleri okul çevresinde güvenlik çemberi oluştururken, içeride olası risklere karşı arama ve kontrol çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay anına ilişkin bazı görüntülerin cep telefonu kameralarına yansıdığı ve bölgede yoğun güvenlik hareketliliğinin yaşandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Soruşturma süreci devam ederken, resmi makamların yapacağı açıklamalar bekleniyor.