Sane cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Leroy Sane neden yok, cezalı mı, kadroda olmayacak mı?

Sane cezalı mı, Galatasaray Başakşehir maçında Leroy Sane neden yok, cezalı mı, kadroda olmayacak mı?
Leroy Sané'nin Galatasaray – Başakşehir FK maçında neden kadroda olmadığı merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Sané cezalı mı?" sorusunun yanıtını araştırırken, yıldız futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray – Başakşehir FK mücadelesi öncesinde gözler Leroy Sané'ye çevrildi. Kadroda yer alıp almayacağı tartışılan yıldız oyuncunun cezalı olup olmadığı ve teknik heyetin maç kadrosuna dahil edip etmeyeceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

OKAN BURUK CEZASI NEDENİYLE BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir FK ile oynayacağı kritik karşılaşmaya teknik direktöründen yoksun çıkacak. Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Buruk, bu mücadelede takımının başında yer alamayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde önemli bir yere sahip olan eski takımı Başakşehir'e karşı kulübede bulunamayacak.

SANE VE ABDÜLKERİM BARDACI CEZALI, GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte kadro planlamasını zorlaştıran iki önemli eksik dikkat çekiyor. Derbide kırmızı kart gören Leroy Sané ile ligde gördüğü kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Bu gelişme, Galatasaray'ın savunma ve hücum hattındaki dengelerini etkileyebilecek önemli bir eksik olarak öne çıkıyor.

EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA

Öte yandan Galatasaray'da bir diğer dikkat çeken durum ise Eren Elmalı'nın kart sınırında olması. Ligde bu sezon üç sarı kartı bulunan milli futbolcu, Başakşehir karşılaşmasında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Bu nedenle teknik heyetin genç oyuncunun kart riskini göz önünde bulundurarak planlama yapması bekleniyor.

