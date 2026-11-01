Samuel Ballet kimdir? Eyüpspor'a üç gol atıp kırmızı kartla çıktı

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Diyarbakır Stadı'nda pazar günü oynanan Amedspor- Eyüpspor maçı 5-1 bitti ve günün adı, üç gol atıp hat-trick'ini 83. dakikada penaltıdan tamamlayan Samuel Ballet oldu. Gecenin sonu ise tatsızdı: İsviçreli forvet birkaç dakika sonra VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galibiyetle Amedspor 10 haftada 23 puana çıktı ve ikinci sıraya yükseldi. Eyüpspor 3 puanla son sırada.

SAMUEL BALLET EYÜPSPOR MAÇINDA KAÇ GOL ATTI?

Samuel Ballet, Eyüpspor ağlarını üç kez sarstı. Ermal Krasniqi ve Gift Orban'ın golleriyle 2-0 öne geçen Amedspor'da Ballet 42. dakikada skoru 3-0 yaptı ve takımı soyunma odasına üç farkla girdi.

İkinci yarının 51. dakikasında fark dörde çıktı, golü yine Ballet attı. Eyüpspor 73. dakikada Ahmed Abdullahi'yle bir gol bulsa da son sözü İsviçreli forvet söyledi: 83. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Maçın son anlarında hakem, VAR monitöründe izlediği pozisyonun ardından Ballet'ye kırmızı kart gösterdi. Hat-trick gecesi erken bir duşla bitti.

SAMUEL BALLET KİMDİR?

Samuel Ballet, Amedspor'da forma giyen İsviçreli forvet. Tam adı Samuel Leo Beat Ballet. Young Boys'un ikinci takımında yetişen oyuncu, İsviçre'nin 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlarında da forma giydi.

Kariyerinin büyük kısmı İsviçre'de geçti, kısa bir süre İtalya'da oynadıktan sonra 2025'te Türkiye'ye geldi ve Antalyaspor'un ardından şimdi Amedspor formasını giyiyor.

SAMUEL BALLET KAÇ YAŞINDA?

Samuel Ballet 12 Mart 2001'de doğdu, 25 yaşında.

SAMUEL BALLET NERELİ?

Samuel Ballet, İsviçre'nin başkenti Bern'de doğdu. Babası İsviçreli, annesi ise Kamerunlu.

SAMUEL BALLET HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Samuel Ballet profesyonel kariyerine Young Boys'ta başladı. 2020 yazında FC Wil'e, Ocak 2021'de yine kiralık olarak FC Winterthur'a gönderildi ve Winterthur 2022'de oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna kattı.

Ocak 2024'te İtalya'nın Como takımına transfer oldu ama orada yalnız 3 maçta oynadı. Ağustos 2024'te FC Zürich'e kiralandı. Kiralık dönemin ardından Como'ya dönen Ballet, 12 Eylül 2025'te Antalyaspor'a imza attı ve Akdeniz ekibinde geçen sezon Süper Lig'de 5 gol attı.

SAMUEL BALLET AMEDSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Samuel Ballet, 10 Ağustos 2026'da Antalyaspor'dan Amedspor'a transfer oldu. Diyarbakır ekibi o gün beş yeni oyuncusunu taraftarına tanıttığında Ballet de bu isimler arasındaydı.