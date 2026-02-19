Samsunspor Konferans Ligi maçı ne zaman, bugün mü?

"Samsunspor Konferans Ligi bugün mü oynuyor?" sorusu, maç günü yaklaşırken gündemdeki yerini koruyor. Avrupa arenasında sahne almaya hazırlanan Samsunspor'un Konferans Ligi mücadelesine çıkacağı tarih ve maç programı netleşirken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve rakip analizi de taraftarlar tarafından araştırılıyor.

SHKENDIJA – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa kupalarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Shkendija ile Samsunspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 mücadelesi futbolseverlerle buluşuyor. Kritik karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Shkendija–Samsunspor maçını izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'i uydu ve dijital platformlar üzerinden rahatlıkla takip edebilecek. Karşılaşma; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV platformları üzerinden izlenebilirken, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla da erişime açık olacak.

SHKENDIJA – SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turundaki bu önemli karşılaşma, 19 Şubat Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak. Avrupa arenasında tur bileti için sahaya çıkacak iki ekip de galibiyet hedefliyor.

SHKENDIJA – SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Shkendija ile Samsunspor arasındaki mücadele, 23.00'te başlayacak. Geç saatlerde ekran başına kilitleyecek maçta tempo ve heyecanın yüksek olması bekleniyor.

SHKENDIJA – SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik Konferans Ligi Son 16 karşılaşması, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan National Arena Toshe Proeski'de oynanacak. Avrupa atmosferinde sahne alacak Samsunspor, avantajlı bir skorla rövanş öncesi umutlarını artırmayı hedefliyor.