Futbol gündeminin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alan "Samsunspor kiminle eşleşti, Samsunspor Rayo Vallecano maçı ne zaman, nerede oynanacak?" sorusu yanıt bekliyor. Samsunspor'un kritik karşılaşmasına dair rakip, tarih ve stat bilgileri taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor.

SAMSUNSPOR KİMİNLE EŞLEŞTİ?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi belli oldu. Kırmızı-beyazlı temsilcimiz, bu turda İspanya futbolunun köklü ekiplerinden Rayo Vallecano ile eşleşti. Yapılan kura çekimi sonrası Samsunspor–Rayo Vallecano eşleşmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SAMSUNSPOR RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Samsunspor–Rayo Vallecano karşılaşmaları iki maç üzerinden gerçekleşecek. İlk maç 12 Mart'ta oynanacakken, rövanş mücadelesi ise 19 Mart tarihinde futbolseverlerle buluşacak.

KONFERANS LİGİ SON 16 TURUNDA KRİTİK RANDEVU

Avrupa arenasında önemli bir sınava çıkacak olan Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda alınacak sonuçlar, kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa'daki yol haritasını belirleyecek.