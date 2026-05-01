Samsunspor Galatasaray maçı Bein Sports 1’de mi, Bein Sports 2’de mi, Bein Sports 3’te mi, Samsunspor Galatasaray hangi kanalda?

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'un evinde Galatasaray'ı konuk edeceği dev müsabaka öncesi yayıncı kuruluş programı netleşti. Futbolseverlerin yoğun bir şekilde sorguladığı "Samsunspor Galatasaray maçı beIN Sports kaçta yayınlanacak, maçın kanalı hangisi?" başlıkları sosyal medyada gündem oldu. Şampiyonluk yolundaki stratejik önemi büyük olan bu karşılaşmanın beIN Sports 1, 2 veya 3 kanallarından hangisinde ekrana geleceğini, Digiturk kanal numaralarını ve maç öncesi son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en kritik sınavı olan Samsunspor deplasmanı, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’ndaki bu büyük heyecan saat 20:00 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma başladığı andan itibaren tüm Türkiye’nin gözü kulağı Samsun’dan gelecek haberlerde olacak.

ASLAN ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA: GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Derbi galibiyetiyle rakiplerine büyük fark atan Galatasaray, şampiyonluk kupasına hiç olmadığı kadar yakın. Ligin 31. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek puan farkını 7'ye yükselten "Cimbom", Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ligin bitimine 2 hafta kala rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor - Galatasaray mücadelesi, Süper Lig’in ana yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu anları Digiturk ve internet üzerinden Tod TV platformlarından takip edebilecekler.

BEIN SPORTS 1 PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler için kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Platformlar: beIN Connect ve Tod (İnternet üzerinden şifreli)

GALATASARAY'IN PUAN DURUMUNDAKİ BÜYÜK AVANTAJI

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 74 puana ulaşarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 7'ye, maç fazlasıyla Trabzonspor ile farkı ise 9'a çıkardı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un Konyaspor'a yenilmesiyle büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşmak için Samsunspor engelini aşmayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig’in bu kader maçı, Samsun şehrinin modern futbol mabedi olan Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Kendi evinde güçlü bir performans sergileyen Samsunspor, şampiyonluk adayı rakibine karşı puan ararken; Galatasaray, Karadeniz’den kupanın bir ucunu tutarak dönmek istiyor.